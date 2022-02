Viação Garcia renova parceria com o LEC

Por mais uma temporada, empresa será o transporte rodoviário oficial do “Tubarão”

A Viação Garcia será, novamente, o transporte rodoviário oficial do “Tubarão” em 2022 – apelido dado carinhosamente ao clube alviceleste por sua torcida. Atual campeão do Estado, o Londrina busca a reedição do sucesso da campanha do ano passado. “A Viação Garcia mantém uma forte parceria com o Londrina, o que valoriza o clube da cidade e estimula a interação do público com o time do coração”, diz o presidente da SM Sports e gestor do Londrina, Sérgio Malucelli, comemorando a sinergia entre as instituições que são símbolos da cidade.

Estefano Boiko Junior, vice-presidente da empresa, observa que ser o transporte oficial do LEC é motivo de orgulho. “Nosso objetivo é valorizar a força esportiva do clube e estimular o londrinense a torcer por seu time”, diz.

O veículo deste ano resgatará a comunicação visual de 2014, que foi consolidada em miniaturas e distribuída aos torcedores e amantes de ônibus, na época. O relançamento do layout aconteceu ontem (9) quando o moderno ônibus da Viação Garcia levou o elenco londrinense ao Estádio do Café para a partida contra o Coritiba pelo Campeonato Paranaense.

Ruth Costa Meira/Asimp