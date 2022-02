Viaduto da PUC vai possibilitar outra obra viária: abertura da avenida Jockey Club, diz Tercilio Turini

"É um grande momento para Londrina, um ato que vai ficar na história da região metropolitana. A PUC está comemorando 20 anos de atividades na cidade e desde que se instalou a comunidade pede a construção do viaduto na BR 369. Uma obra viária que garante segurança e fluidez ao tráfego urbano", disse o deputado estadual Tercilio Turini, no lançamento da licitação do viaduto na sexta-feira, 4.

O deputado agradeceu ao governador Ratinho Junior, secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex, diretor presidente do DER Fernando Furiatti e toda equipe envolvida na aprovação do projeto e liberação dos recursos. "O viaduto resolverá um ponto crítico no trânsito, facilitando o cruzamento da rodovia e liberando o fluxo na entrada e saída de Londrina, além de fortalecer o desenvolvimento da região", destacou.

Tercilio Turini lembrou das diversas conversas com a diretora do câmpus da PUC em Londrina, professora Nadina Moreno, presente ao evento. "Ela sempre destacou a necessidade da obra para o sistema viário e nunca deixou de acreditar na construção do viaduto. Tenho orgulho de ter participado da conquista juntamente com outros representantes da comunidade", declarou.

O deputado comentou também que com o viaduto, agora o trabalho será focado na abertura da Avenida Jockey Club desde a BR 369 até a PR 445. "Essa interligação entre as rodovias é fundamental. Com a construção da avenida, que passa em frente à PUC, Londrina terá mais um eixo importante e fomentará ainda mais a expansão na região Oeste", ressaltou, pedindo ao prefeito Marcelo Belinati para a prefeitura executar o projeto. "Vamos atrás dos recursos", disse Turini.

“O viaduto da PUC é um projeto muito importante para Londrina e que há muito tempo a sociedade pedia, pois vai melhorar a mobilidade da cidade”, afirmou o governador Ratinho Junior. “A responsabilidade pela obra seria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), do governo federal, mas sabemos que o órgão tem que atender o Brasil e muitas vezes não tem orçamento ou velocidade para tocar. Então pedimos autorização para que o Governo do Estado faça a obra e hoje autorizamos o início da licitação” - acrescentou.

A empresa vencedora do edital, que deve ser publicado hoje (7) no Diário Oficial, terá três meses para a elaboração do projeto executivo e mais 12 meses para executar a obra. A licitação será no Regime Diferenciado de Contratação (RDCi), modalidade em que a mesma empresa é responsável por essas duas etapas. A disputa de preços está prevista para março. O investimento estimado ultrapassa R$ 20 milhões.

Ricardo da Guia Rosa/Asimp