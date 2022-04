Viaduto na Avenida Santos Dumont ganha cores sob o tema “Aviação”

Ilustrações retratam o Pai da Aviação, seu 14-Bis e aviões de papel; atividades integram o Programa Caminhos do Graffiti, da Prefeitura

O viaduto da Avenida Santos Dumont, via importante para acesso ao Aeroporto de Londrina, ganhou uma grafitagem personalizada e atrativa nos últimos dias. A estrutura tornou-se tela para artistas do Coletivo CapStyle que, por meio do Programa Caminhos do Graffiti, estão colorindo os viadutos que cruzam a Avenida Dez de Dezembro.

Em homenagem à localização deste viaduto, o tema desta edição do Caminhos do Graffiti foi a aviação. Tendo isso em mente, os artistas Zion, integrante do CapStyle, e Gard Pam, convidado de Curitiba, conduziram os trabalhos, executados de quinta-feira (7) a domingo (10).

O programa Caminhos do Graffiti possui patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e integra a Fábrica – Rede Popular de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). A execução é da Associação Londrinense de Circo (ALC), com o Coletivo CapStyle.

Acompanhando os artistas consagrados e dando os primeiros passos na arte de rua, cerca de 20 alunos das oficinas de grafite também participaram da pintura. Juntos, eles ilustraram as duas faces e duas bases do viaduto que, agora, retrata o Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira, Santos Dumont. E os torcedores do Londrina Esporte Clube vão se identificar com o avião do LEC.

Os artistas reproduziram ainda o famoso 14-Bis, avião construído e pilotado por Dumont. “Também quisemos fazer uma pintura mais lúdica, para as crianças, que atraísse a atenção delas”, contou o grafiteiro Zion, ao comentar os aviões de papel que contornam o viaduto.

Segundo Zion, o trabalho teórico e prático desenvolvido com os alunos das oficinas tem evoluído a cada dia de atividade. “Não existe um curso de graffiti, o contato da prática é feito só no muro. E essa oportunidade que eles têm tido, das oficinas na Associação de Circo e de participar das pinturas, é algo extraordinário. Eles evoluíram bastante nos traços e nas perspectivas, é muito nítido. Dá para ver que o impacto é muito grande”, destacou.

O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, acrescentou que o projeto de grafitagem nos viadutos tem obtido uma repercussão muito boa e muito positiva. “Em cada ponto que fazemos intervenções como essas, a comunidade passa a ter mais respeito e mais carinho por aquele espaço. O graffiti é uma arte acessível, de identificação instantânea, além de ser uma porta de entrada para o meio profissional das artes visuais ou plásticas. Esse projeto partiu do prefeito Marcelo Belinati, e tem feito um grande sucesso, com outras prefeituras nos procurando para poder reproduzir em seus municípios. Queremos lançar um novo edital, futuramente, que será aprimorado e atenderá outros cinco viadutos da cidade”, comemorou.

Pellegrini lembrou que muitos dos artistas que participam do CapStyle aprenderam sobre grafite durante as ações da Rede da Cidadania, lançada na I Conferência Municipal de Cultura, em 1992. “Nossos artistas estão dando um show; 20 anos depois da I Conferência, eles estão ajudando a cidade a mostrar sua cara, montando um verdadeiro museu a céu aberto. E, paralelamente, um projeto está documentando todo esse processo, de pintura dos viadutos e oficinas com os artistas iniciantes, para que futuramente as pessoas que queiram conferir essa arte acessem o site e saibam de todas as etapas e pontos para visitar”, acrescentou.

O segundo viaduto da Avenida Santos Dumont será objeto da próxima etapa do Caminhos do Graffiti, com o tema Arquitetura. Na ocasião, o artista visual Korneta ficará à frente dos trabalhos. As oficinas começam na terça-feira (19), na Associação Londrinense de Circo e a previsão é concluir os trabalhos no domingo (24).

