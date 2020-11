Vice-líder do Governo destaca: Paraná é o segundo do Brasil na geração de empregos

“Londrina está entre os municípios que mais geraram emprego em outubro no Paraná, foram 1.256. Rolândia está entre as cidades que mais geraram vagas no acumulado do ano: 1.688. São resultados que mostram que as ações do Governo do Estado para atrair novos investimentos têm gerado resultados efetivos”, disse o vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), ontem (26), ao ter acesso ao balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério da Economia.

O Paraná abriu 33.008 vagas formais de trabalho em outubro, terceiro melhor resultado do País em volume de carteiras assinadas. O Estado registra o quinto mês seguido de alta nas contratações, e se recupera dos efeitos mais severos da pandemia, que fechou cerca de 100 mil postos de trabalho. O saldo de vagas abertas no acumulado de janeiro a outubro já é de 33.615 novos empregos, segundo melhor indicador do Brasil.

Os dados de outubro foram os melhores do ano, com crescimento de quase 70% em relação a setembro, que apontou 19.578 vagas criadas. O resultado também representa mais de 8% dos 394.989 empregos gerados em todo o território nacional no mês passado.

Os setores que mais criaram vagas foram serviços (12.391), comércio (9.423), indústria (8.452) e construção civil (3.074). Para o governador Ratinho Junior, os números refletem o acerto na estratégia do Governo do Estado de valorizar a produção local e investir em obras estruturantes como base da recuperação de empregos.

“São dados animadores que se somam à retomada dos empregos. Este é o melhor programa social que existe e aquele que conforta as famílias. Estamos buscando investimentos junto ao setor produtivo, facilitando o acesso ao crédito e estimulando ainda mais o empreendedorismo com programas de desburocratização”, afirmou Ratinho Junior.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp