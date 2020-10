Vila Cultural Grafatório promove 2ª etapa do projeto Roteiros em Circuito

Mostra, que começa neste domingo (25), exibirá filmes da diretora Paula Gaitán

A Vila Cultural Grafatório promove, do dia 25 de outubro a 1º de novembro, a segunda etapa do projeto Roteiros em Circuito – REC. A mostra exibirá filmes que integram a retrospectiva da diretora Paula Gaitán. Os interessados em participar poderão se inscrever através do link https://www.sympla.com.br/inscricao?id=1018343.

Entre os filmes que serão exibidos estão “Diário de Sintra”, “Vida”, “Agreste” e “Exilados do Vulcão”. Além dos filmes, o público poderá desfrutar de uma “master class”, que acontecerá no dia 29 de outubro, com a diretora Paula Gatitán e o mediador Rodrigo Grota. Na ocasião, Paula Gaitán falará sobre a sua obra, elementos de seus roteiros, desafios da escrita cinematográfica, possibilidades de linguagem, comunicação de narrativas audiovisuais e etapas do processo de execução de um filme, da idéia original à finalização.

Segundo o coordenador do projeto, Auber Silva, a programação tem como um dos seus objetivos estimular o desenvolvimento da escrita de roteiros cinematográficos em Londrina. “Queremos ajudar no fomento e desenvolvimento de projetos audiovisuais em nosso município. Além de incentivar pessoas que estão nesse segmento com as mostras e master class”, explicou.

Participarão ainda, nas etapas futuras do projeto, os diretores Marcelo Pedroso e Hilton Lacerda. Ao final de todas as atividades, será produzido um livro com os conteúdos editados das aulas.

A Vila Cultural Grafatório e o projeto Roteiros em Circuito – REC contam com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultural (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

