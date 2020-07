Vira Plantão: Fazendo o Plantão que virá

Grupo de palhaços de Londrina lança campanha de financiamento permanente

O Plantão Sorriso, organização cultural de palhaçaria que atua em enfermarias pediátricas de cinco hospitais de Londrina acaba de lançar uma campanha de financiamento contínuo disponível na plataforma Catarse (https://www.catarse.me/plantaosorriso) com valores a partir de R$11 Reais mensais.

“Nossa meta é chegar a R$5 mil reais por mês. Com esse valor, vamos conseguir garantir a manutenção do nosso trabalho como ele é hoje, ou seja, vai viabilizar o atendimento a cinco hospitais, beneficiando 30 mil pessoas/ ano. É um movimento do bem, mas para dar certo, precisamos da ajuda de todos”, explica Emilia Miyazaki, presidente da ONG.

Viradinha

Para fomentar a campanha, o grupo está organizando a “Viradinha do Plantão”, uma live com três horas de duração (das 15h às 18h) que será realizada neste domingo, dia 12 de julho, com transmissão pelo Youtube.

“Será um momento de matar a saudade das palhaças e palhaços do grupo. Teremos a participação ao vivo de todo o elenco do Plantão, diversos vídeos inéditos gravados especialmente para esta transmissão, muita música e surpresas que vão emocionar a todos”, detalha a coordenadora artística, Aneliza Paiva.

A Viradinha será transmitida no canal do grupo do Youtube (https://www.youtube.com/user/plantaosorriso) e na página do Facebook (https://www.facebook.com/plantao.sorriso/), com acesso liberado e gratuito.

Sobre o Plantão Sorriso

Grupo cultural de palhaços e palhaças que visita hospitais em Londrina, o Plantão Sorriso foi fundado em 1996. Atualmente visita cinco hospitais, conta com nove artistas no elenco, além de equipe administrativa e acompanhamento psicológico. Desde sua fundação atingiu a marca de 570 mil atendimentos, leito a leito, em enfermarias pediátricas. A trupe produz espetáculos musicais e cênicos, cursos e palestras, sempre na linguagem da palhaçaria.