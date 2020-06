Virada Cultural oferece diferentes conteúdos via internet

As atrações vão até o dia 17 de junho e contam com temáticas variadas

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) divulgou, na última quarta-feira (10), a agenda semanal da Virada Cultural. Com atrações que vão até o dia 17 de junho, a iniciativa busca oferecer um compilado de atividades artísticas ao cidadão londrinense, via internet, em tempos de isolamento social. Clique aqui para ter

acesso ao material disponibilizado.

Nesta oportunidade os conteúdos incluem desde programação infantil até atrações mais eruditas. Interessados, por exemplo, em assistir a uma temática cômica podem acompanhar os vídeos do Palhaço Ritalino, através do Youtube. As exibições são atualizadas semanalmente e possuem como atividade principal o Talk Show da Quarentena.

O Canal Londrina Cultura, que é um projeto com a finalidade de divulgar vídeos institucionais da SMC, é mais um recurso que também está acessível pela plataforma da Virada Cultural. Nele são postadas gravações, também pelo Youtube, que auxiliam o público a como acessar os variados serviços online da Secretaria.

Já a Vila Triolé Cultural está produzindo o podcast “Avós do Brasil”, que tem como objetivo propagar apenas notícias consideradas boas ao público. Os episódios são divulgados toda segunda, quarta e sexta-feira, por volta das 8h. A atração mais recente foi publicada ontem (15) e leva o título de “Cada um sabe onde lhe aperta o

sapato!”. É possível conferir todas as atividades deste projeto, por meio de diversas plataformas de áudio disponibilizadas virtualmente: Spotify; Deezer; Google Podcast; Anchor; Breaker; PocketCasts; e Radiopublic.

Agora para quem busca conhecer acervos culturais, o “Tour pelos Museus” é uma excelente pedida. Neste campo da agenda é possível navegar por diversas coletâneas artísticas do Museu Histórico de Londrina, tais quais a Coleção Carvalheira; A decadência do café (parte 1, 2 e 3); vídeo sobre a Coleção Rede Ferroviária; fotografias de José Juliani; cartões postais de Armínio Kaiser, família Brugin, Kikuijo Ibionomoto, Peter W. Westcot, Rudolfo Doss e Gladx Lessa; além da visualização de louças do século XV, da Sra. Olga M. Kaiser.

A Rádio Alma Londrina, o Sistema de Bibliotecas Públicas do Município e o Blog Luminares são as opções de variedades disponíveis, atualmente, através da plataforma da Virada Cultural. Neste campo é possível encontrar conteúdos com atividades que alternam entre leitura, vídeos, podcasts, indicações de eventos e cursos on-lines, dentre outros.

Por fim, na área de oportunidades, a agenda da Virada Cultural desta semana oferece acesso ao resultado do edital de Seleção de Ocupação da Sala Preta de 2020, promovida pela Usina Cultural; ao concurso nacional Novos Poetas Sarau Brasil 2020; à concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento, da Escola de Governo; ao Saber Museu, do Ministério do Turismo; e a cursos gratuitos on-line na área de Cultura e Economia Criativa.

Para ter acesso à agenda da Virada Cultural, via e-mail, basta telefonar para o número (43) 3371-6606 ou enviar um pedido ao: acaocultural@londrina.pr.gov.br. Toda quarta-feira, pela parte da tarde, há divulgação dos conteúdos previstos para a semana seguinte.

Realização

A Secretaria Municipal de Cultura promove a Virada Cultural juntamente com os Conselhos de Cultura e de Patrimônio Cultural, Comitê Municipal de Economia Criativa, SEBRAE e Arranjo Produtivo Local do Audiovisual de Londrina (APL do Audiovisual).

Pedro Nunes/NCPML