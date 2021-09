Visita do presidente do Crea-PR fortalece parceria com da entidade com Município

Prefeito Marcelo Belinati recebeu hoje a visita do presidente do Crea-PR, Ricardo Rocha de Oliveira; objetivo foi debater políticas públicas para o desenvolvimento de Londrina

Ontem (10), o prefeito Marcelo Belinati recebeu a visita do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Ricardo Rocha de Oliveira. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito, com o objetivo de estreitar parcerias entre o Município e a entidade para trabalhar propostas para o desenvolvimento de Londrina.

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Ricardo Rocha de Oliveira, destacou que Crea-PR quer ser parceiro da Prefeitura de Londrina, por meio das suas entidades de classe e seus profissionais, na proposição, execução e acompanhamento das políticas públicas do município. “Neste sentido, viemos discutir algumas políticas para nossa área e trouxemos propostas para que possam ser analisadas e implementadas, entre elas sobre um a lei municipal relativa à inspeção predial”, apontou.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu a visita do presidente do Crea-PR e ressaltou a importância das parceiras com a entidade para o desenvolvimento da cidade. “Londrina vive um momento muito especial, com a execução de obras por toda a cidade, a vinda de muitas indústrias importantes, entre outras realizações, e toda a contribuição dos conselhos e entidades, que possam ajudar a trazer desenvolvimento para Londrina, é muito bem-vinda”, ressaltou.

Também participaram do encontro, o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), Tadeu Felismino; o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa; e a diretoria do Ippul e representantes do Crea.

