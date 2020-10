Vivo, Chilli Beans e Lowçucar abrem Lidere 2020 nesta terça-feira (20)

A partir desta terça-feira, 20, o Lidere 2020 integra o ranking dos grandes eventos corporativos realizados em formato digital. O maior encontro empresarial do Paraná irá reunir cases de sucesso para debater estratégias e tendências sobre gestão, inovação, liderança e empreendedorismo. Idealizado e realizado pela ACIL, o evento será em versão totalmente online e gratuita, e segue até o dia 22 de outubro.

Todos os palestrantes participarão de forma remota, com exceção do cerimonialista, mediadores dos painéis e equipe de produção, que estarão presentes em um moderno estúdio digital instalado no Teatro Mãe de Deus, exclusivamente para atender o evento.

Os participantes inscritos terão acesso aos conteúdos em tempo real por meio do próprio site do evento (lidereacil.com.br) e haverá interação através do aplicativo Lidere 2020, que pode ser baixado na versão Android e IOS.

Nesta terça, a programação abre a partir das 19 horas, com a palestra de Marcio Fabbris, VP salles and marketing da Vivo. Case de sucesso em todo o território brasileiro, Fabbris abordará as oportunidades que a marca enxergou em um dos períodos mais difíceis para a economia mundial, a pandemia da Covid 19.

Na sequência, Amaury Couto, fundador de uma das principais fabricantes de alimentos dietéticos, a Lowçucar, compartilha algumas das principais estratégias que colocaram a marca entre as principais redes varejistas e atacadistas de todo país.

Também participa da programação do primeiro dia do evento, Felipe Meldonian, diretor financeiro da Chilli Beans, a maior empresa de venda de óculos da América Latina, e uma das mais inovadoras do país. Ele irá compor o painel “Desafios e oportunidades da expansão dos negócios”, ao lado de Pedro César, sócio fundador da Miss Pink, rede de maquiagem e cosméticos lançada em 2014, que hoje soma mais de 90 operações entre franquias e quiosques espalhados por todo o Brasil.

A programação terá sequência nos dias 21 e 22, sempre a partir das 19 horas. Confira mais em www.lidereacil.com.br.

Asimp/Acil