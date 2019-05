Voluntários passam a contar com espaço para distribuir refeições a pessoas em situação de rua

Assistência Social iniciou uma parceria com grupos que servem alimentos na região central de Londrina

Como parte de um planejamento que abrange ações aplicadas para aprimorar a oferta de serviços municipais direcionados a pessoas em situação de rua, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) iniciou uma nova prática no último fim de semana. Grupos voluntários que atuam servindo refeições a moradores na região central de Londrina estão sendo direcionados a um espaço único disponibilizado pela Prefeitura, o Centro Dia, para que os alimentos agora sejam oferecidos em um refeitório especialmente destinado para essa finalidade. Com isso, é possível proporcionar mais dignidade e conforto aos cidadãos no momento de suas refeições.

Apenas no último fim de semana, cerca de 220 refeições já foram servidas por duas instituições que começaram a utilizar o espaço, incluindo café da manhã e janta. Em breve, a intenção é ampliar a quantidade de grupos integrados e ofertar diariamente três refeições durante o dia neste local, nos períodos da manhã, tarde e noite. A colaboração espontânea ocorre por meio de entidades que são ligadas a igrejas e associações beneficentes, além de outros grupos de voluntários.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, a implantação desta estratégia está sendo incorporada como forma de ampliar os serviços já prestados pelo Centro de Referência Especializado para População de Rua (Centro POP), equipamento público que a Assistência Social tem na área central para fazer o devido acolhimento, suporte e encaminhamento das pessoas em situação de rua aos serviços da rede municipal.

Para colocar em prática a iniciativa, Jacqueline explicou que a equipe de orientadores sociais e auxiliares educativos da SMAS já vinha promovendo um trabalho prévio de conscientização. “São feitas abordagens junto a estes grupos que trabalham voluntariamente na área central e também com os próprios moradores. A proposta vem sendo bem aceita por todos”, informou.

Ainda segundo a secretária, a oferta da alimentação em um refeitório adequado é um avanço e mais um elemento das políticas públicas integradas que têm como função aproximar a população de rua dos serviços prestados na cidade para melhorar sua qualidade de vida. “A busca principal é tentar tirar as pessoas das ruas e oferecer condições para que consigam melhorar suas vidas. Trata-se de uma estratégia para intensificar, também, a atuação do poder público em parceria com a sociedade civil”, completou.

O Centro Dia foi implantado no início deste ano em Londrina e oferece trabalhos variados e diários com projetos esportivos, educacionais e culturais conduzidos por uma equipe técnica multidisciplinar. Em breve, será iniciado um serviço na área de saúde mental, que será conduzido em parceria com profissionais cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Este espaço tem como referência o Centro POP, que fica localizado na Rua Dib Libos, 25, esquina com Avenida Celso Garcia Cid. Pessoas que estão em situação de rua e precisam de ajuda para receber o acolhimento ou ter mais detalhes sobre serviços, incluindo os do Centro Dia, podem comparecer na sede ou entrar em contato pelos telefones 3378-0417 ou 3378-0418. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

