Websérie da Sicredi União abordará o cenário do agro 2021-2022

A websérie Prosa com o Produtor, realizada pela Sicredi União PR/SP caminha para os últimos episódios. Na quinta transmissão – de um total de seis – o tema a ser abordado será “Cenário do Agronegócio 2021-2022”. A transmissão, a partir do estúdio SRP Valley, de Londrina, acontece na terça-feira, dia 29 de junho, a partir das 16 horas, pelo canal da cooperativa no YouTube (sicrediuniaopr-sp).

Para falar sobre o assunto, estarão reunidos Carlos Cogo, consultor pós-graduado em agronegócio; Celso Oliveira, agrometeorologia (Clima Tempo); e Valter Silva, diretor de operações da Sicredi União PR/SP. Haverá ainda comentários de Vitor Pasquini, gerente de Desenvolvimento Agro da cooperativa. A apresentação é do jornalista Sérgio Mendes.

A websérie terá ainda mais um episódio, na próxima terça, abordando agricultura familiar.

Benê Bianchi/Asimp