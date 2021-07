Workshop encerra exposição no CoopConecta

A exposição “Imagem de Amor - O sentimento de amor materno se expressa pela recriação da própria vida” entra em sua última semana e o encerramento será com chave de ouro. O artista plástico David Wang fará um workshop na quarta-feira, dia 28, em que apresentará uma rica pintura milenar chinesa, usando tinta nanquim sobre papel, técnica que em japonês se chama sumiê e é inspirada em caligrafia de ideogramas chineses.

O workshop terá início às 16 horas no Espaço CoopConecta, que fica na avenida Ayrton Senna, 555. A exposição, com quadros de Wang e demais membros de sua academia, retrata o amor de mãe em telas, e pode ser visitada até dia 29 de julho, das 9 às 19h30, e dia 30 de julho, das 9 às 17h30. Os quadros estão à venda e parte do valor será revertido ao Hospital Evangélico de Londrina.

Benê Bianchi/Asimp