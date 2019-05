Workshop ensina técnicas para organizar a casa

A Construtora Yticon promove na quinta-feira, dia 16 de maio, uma oficina dirigida a pessoas que desejam manter a casa, cômodos, gavetas, objetos e roupas organizados, com cada coisa em seu devido lugar. O workshop “Os benefícios de uma vida organizada”, será ministrada pela diretora da Personal Organizer Londrina, Lissandra Granado, uma especialista no assunto.

A inscrição pode ser feita pelo telefone 3315-9700 ou pelo e-mail yticon@yticon.com.br. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será doado à Guarda Mirim de Londrina. O evento será realizado a partir das 19h30, no Showroom Yticon (Av. Ayrton Senna, 425, Gleba Palhano). As vagas são limitadas.

Segundo a personal organizer Lissandra Granado, existem hábitos e práticas que podem transformar a correria do dia a dia em momentos agradáveis e a organização pode fazer isso. As pessoas podem começar, por exemplo, descartando as coisas antigas, que não precisam mais, e assim ganhar mais espaço. Outra dica: para organizar armários e encontrar as roupas com mais rapidez, categorize e setorize o que usa.