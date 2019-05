XV Encontro dos Jovens Advogados será aberto dia 8 de maio

Com o tema “Os desafios da aplicação do direito contemporâneo: respeito e dignidade como tema de ordem”, a OAB-Londrina realiza, de 8 a 10 de maio, o XV Encontro dos Jovens Advogados de Londrina e Região e o I Encontro Regional da Jovem Advocacia do Norte do Paraná. O evento tem realização ainda da Comissão dos Advogados Iniciantes da entidade; OAB-PR e CAA-PR; e apoio institucional da UEL, PUC-PR, UNIFIL e Faculdades Londrina.

O encontro receberá juristas de renome nacional, entre eles Paulo Lépore, que tratará sobre o tema "Adoção Multiparental Socioafetiva", e Leone Pereira, com o tema "Os desafios da advocacia após a reforma trabalhista".

A coordenadora da comissão Jaqueline Corazza Monteiro informa que este ano também será realizado, simultaneamente, o I Encontro Regional da Jovem Advocacia do Norte do Paraná, quando serão recebidos, aproximadamente, 20 presidentes e 20 vice-presidentes de 19 Subseções do Norte do Paraná para um bate-papo com o presidente da Seccional, Cássio Lisandro Telles. O Encontro se realizará no dia 10 de maio de 2019, sexta-feira.

As inscrições terão o valor de R$ 90,00 e podem ser realizadas na sede da Subseção.

Programação:

DIA 08/05/2019

19h – Palestra com Arthur Bobsin de Moraes

Tema: “De jovem para jovem: os desafios contemporâneos da jovem advocacia”

Arthur Bosin é presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB/SC, Conselheiro Estadual da Juventude (Conjuve/SC), auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Americano.

21h – Palestra com Paulo Lépore

Tema: Adoção multiparental socioafetiva

Paulo Lépore é professor convidado de Direito Constitucional e de Direito da Criança e do Adolescente no mestrado e doutorado em diversas instituições de ensino do Brasil; autor de diversos livros publicados por renomadas editoras jurídicas do Brasil e de artigos aceitos e veiculados em revistas especializadas e qualificadas pela Capes. É advogado e coordenador da comissão de Direitos Infanto-Juvenis da 12ª Subseção da OAB-SP.

DIA 09/05/2019

19h – Tarcísio Teixeira

Tema: “Lei geral de proteção de dados e responsabilidade civil”

Tarcísio Teixeira é consultor de empresas e autor de diversas obras jurídicas, como Curso de Direito e Processo Eletrônico, Direito Empresarial Sistematizado, e Manual da Compra e Venda.

21h – Mesa Redona

Tema: Pessoas transgênero: diversidade e gênero

Participantes: Felipe Bernardo Nunes, juiz titular da vara cível da comarca de Assaí e professor da escola da magistratura do Estado do Paraná; Christiane Henriques Ferreira, coordenadora da comissão de Psicologia Clínica e do Núcleo Diverges do Conselho Regional de Psicologia da Subsede de Londrina; Giovani Augusto da Silva Alves - gerente industrial, gestor ambiental e fundador e ex-coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades-Núcleo Paraná, foi o primeiro homem transgênero operado no Brasil e ativista pelos direitos transgênero.

DIA 10/05/2019

19h- Palestra com Liane Lima

Tema: : “Mas afinal, o que é pacto global?

Liane Lima é advogada executiva e auditora Independente da área de regulamentação e gestão documental legal, aplicada s atividades das organizações/ compliance; professora convidada em cursos de pós graduação e palestrante em cursos livres.

21h – Palestra com Leone Pereira

Tema: “Os desafios da advocacia após a reforma trabalhista”

Leone Pereira é sócio e advogado do escritório PMR advogados; professor de Direito do Trabalho, de Direito Processual do Trabalho e Prática Trabalhista; autor de obras e artigos jurídicos; palestrante; coordenador da área trabalhista e professor do Damásio Educacional.