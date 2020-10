Zona leste de Londrina recebe o Sunny Downtown

Residencial vai ter duas torres e será construído ao lado do Boulevard Shopping

A região leste de Londrina, que vem apresentando altos índices de desenvolvimento com grandes obras estruturais e a consolidação de sua ampla rede de comércio, produtos e serviços, vai ganhar em breve mais um empreendimento com a marca Yticon: o Sunny Downtown. O residencial será construído em um terreno de quase 7 mil m² na Av. Martiniano do Valle Filho, perto do Shopping Boulevard e do Carpe Diem – edifício em construção que obteve grande aceitação do público, se tornando um sucesso de vendas da Yticon.

“O Sunny Downtown é um projeto com valor agregado muito forte e um mix que reúne localização privilegiada, preço e plantas com excelente aproveitamento dos espaços”, explica Cléber Casado, gerente da Yticon. “A região está recebendo obras de infraestrutura e diversas melhorias e muitas pessoas têm interesse em morar ali pela gama de produtos e serviços ofertados, facilidade de locomoção e proximidade com a região central.”

O residencial vai ter duas torres com térreo e mais 14 andares, área de lazer contemporânea e apartamentos que possuem sacada com churrasqueira. São três opções de plantas: 2 quartos (51 m²); 3 quartos, sendo 1 suíte (64 m²); e 2 quartos, sendo 1 suíte e sala estendida (64 m²). Além de mais duas opções de planta com Garden.

Área de lazer

Os futuros moradores poderão usufruir de uma área de lazer contendo piscinas adulto e infantil, fitness, espaço gourmet, duas churrasqueiras, playground e quadra esportiva. O residencial também vai ter espaços compartilhados como lavanderia e coworking, uma tendência que facilita a vida dos moradores, além do Compartycon –conceito de qualidade de vida que permite aos moradores compartilhar bicicletas, ferramentas, serviços, etc.

Apartamentos Garden

O empreendimento vai contar com uma novidade: os apartamentos Garden. São unidades térreas com quintal exclusivo e aconchegante para os futuros proprietários. O público já pode visitar o apartamento decorado do Sunny no Showroom Yticon, (Av. Ayrton Senna, 425) de segunda a sábado das 10h às 17h. O atendimento segue todos os protocolos de higiene e distanciamento.

Asimp/Yticon