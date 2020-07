3º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano abre inscrições para webinars em setembro

O 3º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano está com inscrições abertas e gratuitas para uma série de webinars que acontecem de 9 a 11 de setembro com transmissão ao vivo no canal do evento no YouTube (youtube.com/biogasebiometano) e início sempre às 10h30 da manhã.

Durante os três dias, especialistas do setor de biogás vão debater e responder a dúvidas do público sobre o tema.

No dia 9 (quarta-feira), o tema é “Estamos desperdiçando energias renováveis em forma de esgoto e lixo urbano?”, com Suelen Paesi e Vânia Schneider (Universidade de Caxias do Sul - UCS), José Fernando Thomé Jucá (Universidade Federal de Pernambuco - UFPE), Maria Varesche (Universidade de São Paulo - USP) e Gabriela Otero (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - Abrelpe).

No dia 10 (quinta-feira), o assunto é “Como tornar uma planta de biogás na agropecuária mais eficiente e lucrativa?”, com Airton Kunz e Ricardo Steinmetz (Embrapa Suínos e Aves), Odorico Konrad (Universidade do Vale do Taquari - Univates) e André Holzhacker (Associação dos Suinocultores do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba - Astap).

No dia 11 (sexta-feira), é a vez de debater "Biogás no Brasil: Quais os avanços e perspectivas de futuro?", com Felipe Souza Marques (Centro Internacional de Energias Renováveis - CIBiogás), Tamar Roitman (Associação Brasileira do Biogás - ABiogás), Luis Felipe Colturato (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido/GEF), Maycon Vendrame (Itaipu Binacional) e Hugo Figueiredo (Companhia de Gás do Ceará - Cegás).

As inscrições podem ser feitas no site http://materiais.cibiogas.org/inscricao-webinars-forum.

Presencial em março de 2021

O encontro presencial do 3º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano acontece em Caxias do Sul-RS, entre 29 de março e 1º de abril de 2021 no UCS Teatro e no Centro de Convivência da UCS.

A programação inclui seminários técnico-científicos, reuniões com produtores, setor industrial, prefeituras, pesquisadores e instituições de ciência e tecnologia e palestras, além de espaço negócios para empresas divulgarem seus produtos e serviços. Os painéis debaterão o panorama do biogás e do biometano; arranjos cooperativos e parcerias público-privadas em projetos de biogás; biogás para energia elétrica, na indústria e na agropecuária; e biogás de resíduos sólidos urbanos e esgoto.

Na quinta-feira, último dia do evento, os inscritos podem participar de duas visitas técnicas para acompanhar experiências e aplicações práticas de produção de biogás. Um dos roteiros inclui visitas à Fazenda Trevisan em Farroupilha, e à Ambev em Viamão. A segunda opção é por visitas à Folhito Adubos Orgânicos em Estrela, e à propriedade da família Wallauer em Salvador do Sul.

A programação completa, os roteiros e outras informações estão disponíveis no site do evento, no endereço www.biogasebiometano.com.br.

Realização

O 3º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano é uma realização do Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), Embrapa Suínos e Aves e Universidade de Caxias do Sul (UCS), com organização da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial (Sbera).