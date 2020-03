Audiência pública debaterá formas de combate à dengue em Londrina

Município vive epidemia da doença, com quase 6 mil casos. Coordenado pela Comissão de Seguridade Social, debate será em 16 de março, às 19 h

A Câmara Municipal de Londrina (CML) realizará audiência pública no dia 16 de março (segunda-feira), às 19 horas, para debater a epidemia de dengue em Londrina, que deve ser a pior da história do município segundo declarações dadas neste ano pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. O último boletim divulgado pela secretaria, ontem (5), apontou que Londrina já tem 5.786 casos confirmados da doença em 2020, o equivalente a 1.015 casos para cada 100 mil habitantes. A situação de epidemia é caracterizada quando a proporção ultrapassa 300 casos para cada 100 mil. A audiência será coordenada pela Comissão de Seguridade Social da CML e ocorrerá na sala de sessões da Câmara, com transmissão on-line pelo site do Legislativo e o canal da CML no Youtube.

O objetivo do debate é verificar se há servidores em quantidade suficiente para combater e amenizar a incidência da doença e se as ações de prevenção e controle estão adequadas ou se precisarão ser revistas. "A situação está se agravando a cada dia. De julho de 2019 até agora, já foram constatadas 30 mortes por dengue [no estado]. Vamos ouvir a população de Londrina, as igrejas, os sindicatos, a Universidade Estadual de Londrina, todos os segmentos", explicou o vereador João Martins (PSL), presidente da comissão. Além do parlamentar, compõem o grupo os parlamentares Jamil Janene (PP), como vice-presidente, e Jairo Tamura (PL), como membro.

Além do secretário municipal da Saúde, Felippe Machado, serão convidados a falar sobre o tema a Promotoria do Meio Ambiente de Londrina e professores do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Posteriormente, todos os presentes que tiverem interesse poderão se pronunciar, mediante inscrição. O público também poderá protocolar sugestões por escrito, durante a audiência ou até as 19 horas do dia seguinte, no setor de Protocolo da Câmara de Londrina.

Multa

Para tentar conter os casos da doença no município, o secretário de Saúde afirmou nesta quinta (6) que os donos de imóveis com focos do mosquito da dengue poderão ser multados em Londrina. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa e na sessão ordinária da Câmara Municipal. Convidado pelo vereador João Martins para falar sobre a epidemia, Felippe Machado disse que um decreto será publicado pelo Executivo para regulamentar uma lei de 2002 relacionada à aplicação de penalidades aos munícipes que não cuidam dos seus terrenos e de suas casas. "Esse decreto regulamenta a multa, em graduação, de acordo com o tipo e a quantidade de focos. Também regulamenta a utilização de drones pela Prefeitura para fazer a fiscalização. Vamos começar por quase 400 pontos visitados reiteradamente por nossos agentes de endemias, como ferros-velhos e pátios de empresas", disse. O decreto disciplinará ainda a entrada forçada em imóveis, no caso de recusa do proprietário ou de abandono da área.