Campanha da Sema recolhe pneus velhos em Londrina

Ação irá ocorrer no estacionamento do Parque de Exposições Ney Braga; população pode entregar quantos pneus desejar

Você tem pneus velhos, sem uso, com danos irreparáveis e não sabe o que fazer com eles? Para te ajudar a descartar corretamente esses materiais, a Secretaria Municipal de Ambiente (Sema) fará uma ação de recolhimento de pneus inservíveis na quinta-feira da próxima semana (16), das 9h às 16h, no estacionamento do Parque Exposições Governador Ney Braga, que fica na Avenida Tiradentes, 6.275, esquina com Rua Deputado Ardinal Ribas.

O objetivo da ação é receber os pneus que estão armazenados em borracharias da região e que a comunidade tem em casa e não sabe como descartar corretamente. Podem participar da campanha representantes de oficinas mecânicas, empresas de transporte urbano, revendedores e pequenos geradores de resíduo. Serão aceitos todos os tipos de pneus, como de bicicleta, carro, motos, carriolas e caminhonetes.

Com isso, a Sema espera dar a destinação correta para esses materiais, evitando que eles sejam descartados na natureza. O descarte de pneus no meio ambiente é um problema ambiental devido ao elevado tempo de deterioração da borracha, o que causa a poluição do solo e a contaminação de áreas. Isso porque, quando exposta à luz solar e à chuva, os pneus se desfazem em líquidos e gases, assim como acontece quando eles são queimados e poluem o ar e a água.

“Além da contaminação do solo e da atmosfera, os pneus jogados em terrenos baldios, quintais e calçadas também são fontes para diversas doenças. O mosquito Aedes aegypti, por exemplo, se reproduz na água parada, que pode estar dentro desses materiais e transmite a dengue, a zika e a febre amarela. Além disso, animais peçonhentos podem utilizar esses ambientes escuros como abrigo, o que é um perigo para crianças, adultos e animais domésticos”, explicou a gerente de Educação Ambiental da Sema, Mariza Pissinati.

