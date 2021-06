Com frio intenso, Sanepar alerta sobre a proteção dos hidrômetros

Diminuição acentuada das temperaturas pode provocar congelamento da água na tubulação e rompimento dos HDs. A proteção do hidrômetro pode ser feita com caixa de papelão, plástico, lona ou madeira.

O declínio acentuado das temperaturas no início desta semana em todas as regiões do Paraná, segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode levar ao rompimento dos equipamentos que fazem a medição do consumo de água – os hidrômetros. A Sanepar alerta os clientes a adotarem cuidados para evitar que o “relógio” seja danificado.

Isso ocorre porque as baixas temperaturas favorecem o congelamento da água dentro da tubulação. Além de transtornos para a Sanepar, que precisa substituir os hidrômetros, também o cliente é prejudicado, podendo ter problemas com vazamentos e ficar sem água até que o equipamento seja trocado.

A proteção do hidrômetro pode ser feita com caixa de papelão, plástico, lona ou madeira. Podem ser usados outros tipos de materiais que impeçam o acúmulo de gelo sobre o hidrômetro e o encanamento, desde que não fiquem em contato direto com a estrutura. O material deve ser de fácil remoção para que o leiturista faça a medição do consumo.

O Simepar prevê temperaturas negativas nas Regiões Oeste, Sudoeste Sul, Centro e Sul dos Campos Gerais com ocorrência de geadas moderadas a fortes. O ar frio também será rigoroso no setor norte do Paraná, divisa com São Paulo, com formação de geadas. Na Região Metropolitana de Curitiba, as temperaturas mínimas ficam muito próximas de zero grau, com umidade elevada.

A partir desta terça-feira (29), deve haver uma gradual diminuição da condição de chuva sobre o Paraná, estabelecendo-se uma forte massa de ar seco nos três estados do Sul. A previsão é que nas primeiras horas da manhã desta terça a temperatura fique baixa, propiciando a formação de geadas em várias cidades paranaenses.

AEN