Crianças atendidas pela LBV fazem pedido de ajuda pela preservação do planeta

Consciência ecológica pela preservação do planeta é um dos temas que integram o Projeto de Apoio a Ex-Alunos (Paex), doCentro de Educação Infantil José de Paiva Netto, da Legião da Boa Vontade (LBV)em Curitiba/PR. Durante o mês de março, a Instituição realizou uma atividadesocioeducativa em prol do combate à crise climática que o planeta Terra enfrenta, e como exercício de conscientização os alunos receberam um pedido de ajuda elaborado pelas professoras.

Em resposta a esse pedido, as crianças, que têm entre 6 e 8 anos de idade, durante as rodas de conversa, começaram a pensar e elaborar estratégias para a resolução do problema. Depois de estudarem sobre o assunto, elas resolveram agir: escreveram cartas para diversos órgãos e encaminharam sugestões de possíveis soluções para combater a crise climática.

Para surpresa da garotada, no dia 29 de março, uma correspondência assinada pelo Ministério do Meio Ambiente confirmou que “as 11 cartinhas caprichosamente ilustradas foram lidas atentamente”, além de um agradecimento aos alunos pelo empenho e para o sucesso do projeto.

Vale ressaltar que, na Legião da Boa Vontade, as crianças aprendem desde cedo, na mais tenra idade, a importância de valorizar e respeitar a Natureza e tambéma urgente necessidade de o ser humano mudar oseu comportamento pela preservação do planeta.

Bianca Gunha/Asimp