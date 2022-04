CTG Brasil solta 1,35 milhão de peixes no rio Paranapanema

Última soltura da programação de abril ocorreu na quinta-feira (28), em Teodoro Sampaio

Ação faz parte do Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna da empresa, com objetivo de repovoar e garantir a diversidade de peixes de espécies nativas do rio

A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, realizou, entre os dias 7 a 28 de abril, a soltura de 1,35 milhão de peixes, das espécies pacu, curimbatá e lambari, nos reservatórios das Usinas Salto Grande, Canoas I e II, Chavantes, Taquaruçu, Rosana e Capivara, operadas pela empresa no rio Paranapanema.

As solturas ocorreram nos municípios de Salto Grande (SP), Bernardino de Campos (SP), Cândido Mota (SP), Porecatu (PR), Santa Cruz do Rio Pardo (SP), Siqueira Campos (PR) e Teodoro Sampaio (SP) - onde ocorreu a última soltura, na quinta-feira (28). A ação foi conduzida por profissionais da área de Meio Ambiente da empresa, e algumas solturas tiveram caráter educativo, com a participação de crianças de escolas da rede pública de ensino, como nos municípios de Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, Siqueira Campos e Teodoro Sampaio.

As solturas fazem parte do Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna, realizado pela CTG Brasil com objetivo de repovoar e garantir diversidade de peixes por meio da produção e soltura de espécies nativas. As solturas são autorizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os peixes são produzidos na Piscicultura da CTG Brasil, em Salto Grande (SP). No laboratório, além da produção de peixes, são desenvolvidas pesquisas em parceria com universidades. Desde 2016, quando a empresa assumiu a gestão do Programa, já foram soltos mais de 21 milhões de peixes nas bacias dos rios Paraná e Paranapanema.