CTG Brasil solta 700 mil peixes no Rio Paranapanema

Solturas ocorrem neste mês nas áreas dos reservatórios das usinas Salto Grande, Canoas I e II, Chavantes e Jurumirim

A CTG Brasil promove entre os dias 14 e 22 de janeiro a soltura de 700 mil peixes no Rio Paranapanema.A ação faz parte do Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna, realizado pela CTG Brasil com o objetivo de repovoar e garantir a diversidade de peixes por meio da produção e soltura de espécies nativas. As solturas são autorizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As solturas serão realizadas no dia 14, na Prainha de Salto Grande; dia 15, na Chácara da Ilha, área do reservatório da Usina Canoas II; dia 18, no Parque Dourado, em Piraju; dia 19, no Clube Beira Rio, em Palmital; dia 20, no camping municipal deIpaussu; dia 21, no Balneário Porto Almeida, em Cândido Mota; e dia 22, em Aterradinho, área do reservatório da usina Jurumirim.Devido às restrições impostas pela pandemia, serão realizadas apenas solturas técnicas, conduzidas pelos profissionais da área de meio ambiente da empresa, sem a participação de alunos e comunidade.

Os peixes utilizados nas solturas são produzidos na Piscicultura da CTG Brasil, em Salto Grande. No laboratório, além da produção de peixes, são desenvolvidas pesquisas em parceria com universidades. Nesta ação entre os dias 14 e 22 de janeiro, serão soltos peixes das espécies pacu, curimbatá e piapara.

Asimp/CTG Brasil