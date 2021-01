Deputado Cobra Repórter e prefeito Marcelo Belinati trabalham pela revitalização do Parque Arthur Thomas em Londrina

Uma grande conquista para Londrina está prestes a se concretizar: o parque Arthur Thomas, na cidade de Londrina, poderá ter o projeto de revitalização aprovado nos próximos dias! O pedido foi feito ao deputado pelo prefeito Marcelo Belinati e pelo coordenador do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, no início da semana.

Durante a visita do secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, à Prefeitura de Rolândia nesta quarta-feira (28), Nunes afirmou que o projeto se enquadra nas exigências e já marcou uma reunião na próxima semana em Curitiba, com o coordenador da Codel, Bruno Ubiratan.

“O projeto é de mais de R$ 2 milhões e será uma grande conquista, pois o Arthur Thomas é um espaço maravilhoso, muito bem localizado, mas que não está disponível para a população por não estar adequado para visitação, não ter a infraestrutura necessária. O prefeito Marcelo Belinati e o Bruno Ubiratan nos solicitaram e vamos trabalhar para que o a verba seja liberada”, destacou Cobra Repórter.

Na última segunda-feira (25), Bruno Ubiratan, e o diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Roberto Moreira, estiveram com o deputado Cobra Repórter quando discutiram alguns projetos para a cidade e, entre eles a revitalização do Arthur Thomas, e Thomas e de uma segunda parte do Lago Norte.

Outro assunto abordado na reunião de segunda foi o projeto de Inteligência Rua Sergipe, que está em andamento e o qual o deputado Cobra Repórter quer ampliar para a avenida São João, e outras ruas comerciais de Londrina.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp