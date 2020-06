Deputado Cobra Repórter solicita volta controlada da pesca no Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou ontem (09), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), um requerimento solicitando a reabertura e a permissão para volta controlada da pesca em lagos, represas e rios do Estado para famílias que dependem desta atividade, pescadores regularmente autorizados e retomada das atividades do setor turístico.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, liberando especialmente a pesca amadora e comercial de espécies nativas nos rios Piquiri, Ivaí, Tibagi, Cinzas e suas sub-bacias, Paranapanema e Paraná.

“A pandemia do coronavírus suspendeu as atividades de pesca. Muitas famílias que dependem disso para seus sustentos passaram a ter grandes dificuldades, atrapalhando também o setor turístico. Neste sentido, indicamos ao Governo do Paraná a retomada destas atividades editando legislativamente norma permissiva da volta controlada da pesca nas mais diversas áreas”, justificou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp