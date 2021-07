Drive-thru para coleta de recicláveis será realizado no próximo domingo (1°)

População poderá descartar corretamente o óleo de cozinha usado, placas de raio-x, eletrônicos em geral, além de roupas e tecidos

Neste domingo (1º), das 9h às 13h, a Secretaria Municipal de Ambiente (Sema), o Rotary Club de Londrina Sul e a Igreja Presbiteriana Central de Londrina vão realizar mais uma ação de coleta de recicláveis. A ação “Rotary Coleta” será realizada no estacionamento da Igreja Presbiteriana Central, que fica na Rua João XXIII, 401, em formato drive-thru para que ninguém precise descer do carro ao entregar os materiais recicláveis.

Quem participar poderá descartar, corretamente, produtos como óleo de cozinha usado, chapas de raio-x velhas, aparelhos de televisão, DVDs, monitor de computador, teclados, mouse, ventiladores, pilhas e celulares estragados, entre outros. Nesta edição haverá o recebimento de roupas e tecidos. Todos os materiais entregues durante a ação serão selecionados e, quando em bom estado, serão doados às instituições de caridade.

As roupas e tecidos que não puderem ser destinados a outras pessoas serão enviados aos cursos profissionalizantes promovidos pelo Rotary Club de Londrina Sul, no Conjunto Aquiles Stenghel. Durante as aulas de costura e confecção de artesanatos, eles são utilizados para fazer tapetes e outros artigos manuais. Já os materiais eletrônicos vão ao conserto e quando isso não é possível realiza-se à reciclagem.

O objetivo da ação é diminuir a quantidade de resíduos que vão aos aterros sanitários, sensibilizar a população para a importância da destinação correta de diversos materiais e estimular o processo de reciclagem. Isso porque, ele impacta diretamente o meio ambiente ao reintroduzir na cadeia produtiva itens com potencial de reaproveitamento e que seriam descartados.

Com a destinação correta, muitos componentes químicos, como mercúrio, berílio e chumbo, deixam de ser despejados no meio ambiente, evitando a contaminação do solo e o lençol freático com substâncias nocivas. Além disso, a reciclagem dá nova vida a diversos materiais, que podem ser transformados em algo diferente e útil novamente.

O Rotary Coleta é uma atividade realizada pelo Rotary Club de Londrina Sul, com a participação da Gerência de Educação Ambiental da Sema e da Igreja Presbiteriana Central de Londrina.

NCPML