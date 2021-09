E-Letro e parceiros participam do Dia Mundial da Limpeza 2021

O movimento cívico que une 180 países e milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta, em um único dia. No sábado, dia 18 de setembro, acontecerá pela 4ª vez, Dia Mundial da Limpeza. Em Londrina, a Ong Eletro participará, junto com seus parceiros e contará com sete pontos de coleta voluntária: Sementes do Bem (Praça Gabriel Martins, 77), Boulevard Shopping Londrina (Av Theodoro Victorelli, 150), Leroy Merlin (Av Theodoro Victorelli, 650L), Centro Cultural/Biblioteca Lupércio Luppi (Av Saul Elkind, 790), Colet Óleo (Rua Andre Betti), em Ibiporã (Rua Primeiro de Maio, 191) e em Curitiba (Rua Silvio Coraza, 351).

Desde 2018, 50 milhões de pessoas saíram e limparam suas cidades, rios e comunidades dos resíduos. Só que em 2021, a expectativa é aumentar esse número para mais 50 milhões.

O Dia Mundial da Limpeza não se trata apenas de mutirões de limpezas, mas é uma rede forte e única de agentes que compartilham a visão de um mundo livre de resíduos. Acreditar que juntos todos podem ajudar a limpar o mundo do lixo. Junte-se ao Dia Mundial da Limpeza em 18 de setembro de 2021!

Os equipamentos recolhidos serão destinados à Ong E-Letro, que recolhe de maneira gratuita os equipamentos e realiza a logística reversa dos materiais, visando o controle e redução dos impactos ambientais.

Para mais informações o contato da ONG é o whastapp 43 3339-0475.