Em grande evidência, Energias Renováveis são tema de evento em Maringá

As fontes alternativas de energia têm representado opções energéticas de menor impacto ambiental, o que vem causando uma mudança cada vez maior em relação às energias convencionais (petróleo, carvão, etc) que acabam provocando problemas ambientais.

Em Maringá, nos dias 06 e 07 de abril (quarta e quinta-feira), acontece o evento: Energias Renováveis - Sustentabilidade Financeira e Ambiental. O evento acontece na sede do Crea-PR, Regional de Maringá, na Av. Bento Munhoz da Rocha, 1139, Zona 7.

A programação inicia às 08h com o credenciamento dos participantes e às 08h45 tem a abertura oficial. Às 09h15 tem a primeira palestra com o tema: O que são Energias Renováveis e Sustentabilidade. Às 10h30, tem a palestra: Fontes Renováveis de Energia com maior sustentabilidade financeira.

No período da tarde, ocorrem mais palestras que envolvem temáticas como: Impacto da Energia Verde no Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Brasileira; Energias Sustentáveis: Opções para o Campo; Como as Energias Renováveis são Incentivadas no Brasil.

Já na quinta-feira (07), as palestras começam às 08h com o tema: Uso de Energias Renováveis como Mecanismo de Sustentabilidade Ambiental e Financeira. Em seguida acontece a apresentação dos programas de incentivo para implantação de energias renováveis em propriedades agropecuárias.

O presidente da Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos (AMEA), Paulo Roberto Milagres, destacou que o evento tem como foco trazer atualizações a respeito das energias renováveis uma vez que o tema tem sido debatido constantemente no agro como um todo.

"As energias renováveis estão diretamente ligadas a uma agricultura mais sustentável. Por isso, objetivamos realizar um evento que trouxesse temáticas atuais e que pudessem trazer conhecimentos aos agricultores e profissionais da área", destacou Milagres.

Segundo ele, é papel da AMEA contribuir para o desenvolvimento de agrônomos e agricultores. "É nosso papel enquanto entidade compartilhar soluções tecnológicas que contribuam com o campo, gerando novas opções e agregando mais valor ao que é produzido nas propriedades".

O evento é gratuito e a programação completa pode ser conferida no site: agronomiaparana.com.br