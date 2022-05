Estado promove campanha de recolhimento de eletroeletrônicos na semana do meio ambiente

Ação acontece entre os dias 30 de maio e 03 de junho. Objetivo é recolher o passivo ambiental e promover a educação ambiental quanto à destinação adequada de equipamentos eletroeletrônicos.

Durante a próxima semana, em alusão à Semana Mundial do Meio Ambiente, 19 Escritórios Regionais do Instituto Água e Terra (IAT) promovem uma campanha para recolhimento de lixo eletrônico. Equipamentos que não têm mais utilidade para as pessoas podem ser destinados de forma adequada entre os dias 30 de maio e 03 de junho.

A entrega dos resíduos poderá ser realizada nos seguintes escritórios regionais: Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama e União da Vitória. Também será possível doar na Ilha do Mel, nas praias de Brasília e Encantadas.

A ação tem o objetivo de chamar a atenção para a logística reversa desses equipamentos, política que está em fase de implantação no Estado do Paraná pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest).

“É uma campanha muito importante e esperamos que toda a população possa contribuir com esse cuidado ao meio ambiente. O lixo eletrônico, se depositado de maneira errada, como em aterros sanitários, oferece muitos danos como poluição, degradação do solo e da água, o que prejudica todos os paranaenses”, destacou o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.

A campanha visa evitar que esses equipamentos sejam depositados na rua ou lançado em terrenos baldios, áreas de bota fora ou ainda encaminhados para aterros. “Estes resíduos, além de possuírem componentes com valores agregados, como alumínio e outros, também possuem substâncias tóxicas”, explicou o diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael Andreguetto.

A destinação adequada do material recolhido durante a semana será feita por instituições parceiras do IAT, que atuam em atendimento às políticas públicas de resíduos sólidos. Uma das parceiras é a Green Eletron, entidade representativa do setor de eletroeletrônicos. Ela será responsável por coletar os resíduos em 16 Escritórios Regionais do IAT.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) define logística reversa como um instrumento para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

Os resíduos de eletroeletrônicos são divididos em quatro categorias, de acordo com a sua composição, sendo elas:

Linha Branca: geladeiras, freezers, máquinas de lavar, fogões, condicionadores de ar, microondas e afins;

Linha marrom: TV’s, DVD’s, CD’s, aparelhos de som e demais aparelhos de projeção e som;

Linha Azul: pequenos eletrodomésticos como batedeiras, secadores, liquidificadores, ferros de passar e afins;

Linha verde: microcomputadores, laptops, celulares, tablets e afins.

Confira os endereços para destinar o lixo eletrônico:

Curitiba: Rua Engenheiros Rebouças, 1375 – Rebouças

Campo Mourão: Rua Santa Cruz, 679 – Centro

Cascavel: Rua Afonso Pena, 1766 – Centro

Cianorte: Av. Espírito Santo, 951 – Zona 01

Cornélio Procópio: Av. São Paulo, 389 – Centro

Foz do Iguaçu: Av. Araucária, 801 (Esquina com Av. Paraná) – Vila A

Guarapuava: Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 2165 – Bonsucesso

Ilha do Mel: bases do IAT nas praias de Brasília e Encantadas

Irati: Rua Caetano Zarpellon, 19 – Rio Bonito

Ivaiporã: Av. Souza Naves, 2280 – Centro

Jacarezinho: Rua Fernando Eugênio, 490 – Centro

Londrina: Rua Brasil, 1115 – Centro

Maringá: Rua Bento Munhoz da Rocha, 16 – Zona 7

Paranaguá: Rua Benjamim Constant, 277 – Centro Histórico

Paranavaí: Av. Dep. Heitor de Alencar Furtado, 3210 – Jardim Belo Horizonte

Pato Branco: Rua Guarani, 1002 – Centro

Ponta Grossa: Rua Balduíno Taques, 217 – Estrela

Toledo: Rua Guaíra, 3132 – Jardim La Salle

Umuarama: Av. Presidente Castelo Branco, 5200 – Zona Vl

União da Vitória: Rua Quintino Bocaiuva, 12 – Centro

Daniele Iachecen /Asimp