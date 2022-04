Objetivo é debater o planejamento, a preservação e as ações em prol da restauração dos ecossistemas em Londrina

Estão abertas as inscrições para a XI Conferência Municipal do Meio Ambiente de Londrina, que acontecerá no dia 21 de maio, das 14h às 18h, no auditório da Unicesumar (Avenida Santa Mônica, 450). Os interessados em se inscrever já podem fazê-lo gratuitamente pelo site do Consemma (clique aqui). A conferência acontecerá de forma presencial, com transmissão on-line por meio das redes sociais do Conselho Municipal de Meio Ambiente (@consemmalondrina).

O tema deste ano é “Planejar, preservar e agir nas cidades – Londrina e a década ONU para restauração de ecossistemas”. A conferência tem como objetivos avaliar os cenários urbano e rural para definir estratégias de ações locais que permitam o alinhamento de Londrina aos objetivos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Década para Restauração de Ecossistemas (2021-2030).

Além disso, estarão em pauta as discussões sobre a infraestrutura verde e os serviços que contribuem para a proteção e revitalização dos ecossistemas degradados; a integração de diferentes segmentos da sociedade civil e a realização da eleição de representantes da sociedade civil que vão compor o Consemma, nos anos de 2022 a 2024.

Pré-conferência

Para a realização da conferência, o Consemma realizará uma pré-conferência no dia 21 de maio deste ano, das 8h às 12h30, na Unicesumar. Na oportunidade, os participantes debaterão sobre o pagamento por serviços ambientais na zona rural e Unidades de Conservação; assim como os instrumentos de planejamento urbano e mudanças climáticas infraestrutura verde e serviços ecossistêmicos e sobre gestão, legislação e orçamento na área ambiental. Esse evento também terá transmissão ao vivo pela página do Consemma no Instagram.

Eleição

O Consemma vai eleger, neste ano, 30 membros titulares e 30 suplentes para compor seu quadro de conselheiros. Metade dos representantes serão indicados pelo Poder Público até dia 16 de maio e os outros 15 serão eleitos durante a conferência (21 de maio) dentre os delegados de cada segmento. Para tanto, cinco devem ser de associações civis, comunitárias e organizações de trabalhadores; dois do setor produtivo; três das ONG`s ambientalistas; três dos institutos de pesquisa e ensino superior; e dois dos conselhos de classe e associações profissionais, sendo um indicado pela Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Subseção Londrina).

Os interessados em concorrer a uma vaga (representando a sociedade civil) precisam ter no mínimo 18 anos e preencher o formulário disponível na página do Consemma, no período de 11 de abril a 02 de maio. O questionário de inscrição precisa ser enviado para o e-mail: londrina.oficial@gmail.com junto com os documentos exigidos.

