Estão abertas as inscrições para o 3º Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental

A iniciativa da Pipe.Social tem apoio do Sebrae e irá publicar em seu portfólio negócios com maior desenvolvimento sustentável

Os donos de pequenos negócios alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU já podem se inscrever para o 3º Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental. A iniciativa promovida pela Pipe.Social conta com o apoio do Sebrae e irá selecionar os negócios que mais se destacarem em soluções que resolvam problemas sociais e/ou ambientais de forma inovadora para fazerem parte do Portfólio de Negócios que será produzido ao final do mapeamento.

O Portfólio de Negócios será enviado para a imprensa, investidores, aceleradoras, governos e ecossistema. Além disso, os negócios selecionados também serão indicados para chamadas e rodadas de investimento e aceleração. As inscrições podem ser feitas no site www.pipe.social.

O Mapa dos Negócios de Impacto Socioambiental é o maior mapeamento desse segmento no país. Realizado a cada dois anos, desde 2017, ele tem acompanhado a evolução do segmento e orientado nas tomadas de decisões dos diversos atores que fomentam um novo setor da economia do Brasil.

O mapeamento oferece dados atuais sobre o ecossistema de negócios de impacto, o perfil do empreendedor e os recursos disponíveis. Além disso, ele aprofunda os resultados a partir de entrevistas com empreendedores e análises dos principais especialistas em startups e negócios de impacto socioambiental do Brasil e do mundo. O estudo contará também com diversos atores do ecossistema para construir uma visão de futuro para o setor a partir da projeção das principais tendências e buscou inspirações e boas práticas que pudessem ser compartilhadas entre os empreendedores.

Asimp/Sebrae