Exposição no Parque Arthur Thomas traz curiosidades sobre a água

Mostra itinerante “Do Corpo ao Cosmos” pode ser conferida até sexta-feira (6), no Centro de Educação Ambiental da Sema, que fica dentro do parque municipal

O Parque Municipal Arthur Thomas recebe nesta semana a exposição itinerante “Do Corpo ao Cosmos”. Promovida pela Sanepar, a mostra enfatiza a água como um elemento indispensável não só para a vida, mas também para a manutenção do estilo de vida atual. A exposição pode ser conferida até sexta-feira (6), das 13h às 17h, no Centro de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema).

O Centro de Educação Ambiental da Sema fica localizado na Rua da Natureza, 155, dentro do Parque Arthur Thomas. Além de visitas individuais, grupos e escolas também podem agendar para conhecer a exposição. Basta entrar em contato com a Gerência de Educação Ambiental da Sema, pelos telefones 3372-4769 e 4768.

Segundo a gerente de Educação Ambiental da Sema, Lidiane Isidoro, é de conhecimento geral a importância da água para a manutenção da vida. E a exposição “Do Corpo ao Cosmos” levanta também como a água se faz presente no cotidiano, de outras formas. “Ela é utilizada na produção dos nossos alimentos, vestuários e produtos eletrônicos. Isso incentiva o consumo consciente e racional desse bem imprescindível. E é uma mostra didática; para crianças já alfabetizadas e adolescentes será uma atração muito relevante”, citou.

Desenvolvida pela equipe de Patrimônio Histórico da Sanepar, a exposição é composta por painéis que retratam várias curiosidades sobre a água. Os textos e imagens indicam as diversas funções vitais da água para o organismo humano, a quantidade diária recomendada para cada faixa etária e como ela está presente nas atividades cotidianas. Para a produção de um smartphone, por exemplo, são gastos pelo menos 12 mil litros de água.

Outro tópico abordado nos materiais é a água como símbolo de purificação e fonte de vida, já que compõe os principais rituais de diversas religiões. No total, são apresentados os seguintes temas: Água para a manutenção da vida; Além da importância direta no organismo, a água está presente em praticamente todas as nossas ações cotidianas; Acesso universal à água; 70% da superfície do planeta Terra é coberto por água; Águas do Paraná; Biodiversidade do Paraná; Como a água é tratada?; Cenários futuros dos serviços ecossistêmicos.

Juliana Gonçalves/NCPML