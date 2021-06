Inverno no Hemisfério Sul começa no dia 21 de junho

A estação é marcada por menos chuvas em algumas regiões do Brasil e queda de temperatura

O inverno no Hemisfério Sul terá início no dia 21 de junho de 2021 às 00h32 e terminará no dia 22 de setembro às 16h21 (horário de Brasília), conforme prognóstico divulgado na terça-feira (16) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação é marcada pelo período menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Norte e Nordeste do Brasil, enquanto as maiores quantidades de precipitação concentram-se sobre o noroeste da Região Norte, leste do Nordeste e parte da Região Sul.

A estação é caracterizada também, pelas incursões de massas de ar frio, oriundas do sul do continente, que provocam a queda acentuada das temperaturas média do ar, apresentando valores inferiores a 22ºC sobre a parte leste da regiões Sul e Sudeste do Brasil.

"Esta diminuição de temperatura, pode ocasionar: formação de geadas nas regiões Sul, Sudeste e no estado do Mato Grosso do Sul; queda de neve nas áreas serranas e planaltos da Região Sul; e episódios de friagem nos estados de Rondônia, Acre e no sul do Amazonas", informa o Inmet.

Veja aqui o Prognóstico Climático de Inverno

