Londrina: Arrecadação de recicláveis bate recorde

População participou ativamente no último sábado, entregando diversos itens, como eletrônicos, pilhas e baterias, roupas e calçados

A população de Londrina aproveitou o último sábado (21) para dar o destino correto a vários produtos recicláveis, que estavam sem uso e acumulando espaço em residências ou locais de trabalho. Durante o Drive-Thru da Reciclagem, organizado pela Secretaria Municipal de Ambiente (SEMA) em conjunto com o Rotary Club Londrina Sul, foram arrecadadas 7,2 toneladas de lixo eletroeletrônico, 52 quilos de placas de radiografias, 140 litros de óleo vegetal e 21 quilos de pilhas e baterias usadas.

A gerente de Educação Ambiental da SEMA, Lidiane Damiani Isidoro, explicou que essa arrecadação bateu o recorde em comparação com as edições anteriores feitas pela SEMA. “Por ser o quinto evento de arrecadação de recicláveis neste ano, não esperávamos que fosse ter um sucesso tão grande como vimos. Intensificamos a divulgação e conseguimos fechar o ano de 2020 batendo o recorde. Estamos muito felizes com a participação de todos e agradecemos pela adesão”, disse.

O objetivo do Drive-Thru da Reciclagem foi incentivar o descarte correto de recicláveis, contribuindo para a limpeza pública e conscientização ambiental, além de estimular a população a refletir sobre a reciclagem e destinação correta de resíduos. Por isso, durante a ação, a Gerência de Educação aproveitou o momento do recebimento dos materiais para orientar os cidadãos sobre como e onde descartar corretamente os vários tipos de recicláveis.

Entre os produtos entregues pela população estavam peças de computadores; telas; televisões; mouses; teclados; telefones; ventiladores; aspiradores de pó; liquidificadores; aparelhos de CD e DVD; impressoras; roupas; tecidos; tapetes; calçados; pilhas e baterias usadas; óleo vegetal usado e placas de raio-x.

A entrega pôde ser feita das 10h às 16h, gratuitamente, no estacionamento do Parque Municipal Arthur Thomas, que fica na Rua da Natureza, 155. Segundo a gerente de Educação Ambiental, muitos materiais descartados diariamente como se fossem lixo são, na verdade, produtos e subprodutos que podem gerar renda. Além disso, o descarte correto desses itens contribui para a diminuição da poluição ambiental e da pressão sobre os recursos ambientais. Ao serem reciclados, eles deixam de ir para lixões, fundos de vale ou aterros sanitários, evitando a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, e reduzindo a proliferação de doenças endêmicas, como a dengue, zika, chikungunya e a febre amarela.

Uma placa de raio-x, por exemplo, contém um tipo de plástico chamado acetato, assim como prata, em sua composição. Esse metal pesado pode ser tóxico para o meio ambiente e à saúde das pessoas, afetando principalmente o organismo humano, ao causar desde anemia até problemas neurológicos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, quando colocado no lixo comum, esse tipo de material demora mais de 400 anos para se decompor.

Sobre o Drive-Thru

O Drive-Thru da Reciclagem está em sua terceira edição e conta com a parceria do Rotary Club Londrina Sul, através do Projeto Rotary Coleta. Além dessa iniciativa, a população também teve a oportunidade de participar das ações anteriores. Na arrecadação feita em agosto desse ano, participaram 200 veículos que levaram, até a SEMA, 6 toneladas de eletroeletrônicos; 2 mil peças de roupas, calçados e acessórios e 160 litros de óleo vegetal usado. Em maio, a SEMA realizou outra atividade, quando foram entregues para o descarte correto 1.4 tonelada de eletroeletrônicos; 41 quilos de pilhas e baterias; 5 mil peças de roupas e calçados; 160 litros de óleo vegetal e 9 quilos de placas de raio-x.

A arrecadação de itens inservíveis segue um cronograma fixo. Por isso, a próxima edição deverá acontecer em fevereiro de 2021. O Drive-Thru da Reciclagem será realizado sempre aos terceiros sábados dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.

