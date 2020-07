Londrina: Educação Ambiental promove ações para Campanha Julho Dourado

Ação tem como objetivo promover a conscientização da população a respeito dos animais domésticos de rua e de estimação

A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA), por meio da Gerência de Educação Ambiental, irá realiza diversas ações para a campanha Julho Dourado. Desde 2018, no Paraná, por meio da lei estadual n°19.472/2018, o mês de julho é considerado o mês do bem-estar animal. Assim, a campanha Julho Dourado realiza atividades com o objetivo de discutir sobre a proteção dos animais e outros assuntos relacionados ao tema.

Segundo a gerente de Educação Ambiental, Daniele da Costa, o propósito da campanha é a conscientização a respeito dos animais domésticos, tanto os animais abandonados na rua quanto os de estimação. Em Londrina, é a primeira vez que a cidade participa da campanha. “Durante o mês de julho vamos realizar várias ações de conscientização, desde cartilhas com orientações quanto aos cuidados dos animais, filmagens e outras, sobre a proteção animal. Essas atividades vão ser abordadas nas redes sociais da Prefeitura de Londrina e no programa Balanço Geral”, disse.

A SEMA, em parceria com o canal RICTV, no programa Balanço Geral, irá abordar diversos assuntos sobre a causa animal. “No quadro ‘Cadê meu pet?’, todas as quartas-feiras serão abordados temas diferentes sobre a causa animal, desde o cuidado e a proteção, o trabalho do Castramóvel, sobre a posse responsável e outros assuntos. Esses temas irão contar com a participação de especialistas da SEMA e outros”, destacou Costa.

A gerente de Educação Ambiental disse ainda que haverá outras atividades em parceria com a Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA), da SEMA. A psicóloga Renata Graner, tratará sobre os temas de posse responsável e cuidados com os animais. As cartilhas, que serão entregues para crianças e adultos, estão sendo elaboradas em parceria com a pastoral da igreja católica. Esta cartilha irá conter orientações quanto aos cuidados e as “Cinco liberdades dos animais”.

As ações são realizadas de forma contínua pela Educação Ambiental da SEMA, mas neste mês, por conta da campanha, o objetivo é promover uma maior reflexão sobre a saúde dos animais, entre outros tópicos.

Luana Souza/NCPML