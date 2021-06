Londrina: Escola Municipal Suely Ideriha faz ação para marcar Semana do Meio Ambiente

As unidades escolares foram convidadas pela Secretaria de Educação para chamar a atenção dos alunos com atividades lúdicas e educativas que ajudem na conscientização pela preservação ambiental

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho desde 1972, a Secretaria Municipal de Educação (SME) propôs para as unidades escolares a realização de diversas atividades escolares. A intenção era que elas tratassem da preocupação com o meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem, ao mesmo tempo em que instigassem nos alunos os cuidados diários com o local onde vivem.

De 31 de maio até domingo (6), foi comemorada a Semana do Meio Ambiente. A equipe pedagógica da Escola Municipal Suely Ideriha foi uma das unidades escolares que desafiaram seus alunos a realizarem diversas atividades remotamente.

Com a ajuda da família, as crianças enviaram diariamente fotografias para mostrar as ações que realizavam em casa. Entre as iniciativas estavam assistir vídeos da Turma da Mônica, como a Maratona Especial: Dia do Meio Ambiente. Seguindo os passos do desenho animado, os alunos colocaram em prática o que aprenderam com os personagens infantis.

Assim, além de resolverem os exercícios das atividades didáticas propostas, eles precisaram dar uma mãozinha nas tarefas domésticas, como ajudar na separação do lixo reciclável de sua casa e economizar a água potável no dia a dia (como escovando os dentes com um copo de água e não com a torneia aberta).

Eles também puderam inventar um brinquedo com material reciclado; resolveram o Jogo do Meio Ambiente e deixaram uma mensagem para cuidar do planeta. Ao final dos desafios, aqueles que cumpriram as diversas etapas receberam a carteirinha ‘Protetores da Natureza’. “A cada dia enviamos atividades para os alunos aprenderem o que é meio ambiente e como cuidar dele através de atividades simples do dia a dia. Eles puderam enviar as fotografias até ontem, para validar os desafios. Depois, quem cumpriu todos eles, vai receber a carteirinha de protetor da natureza”, explicou a diretora da escola, Ellen Karine de Souza Fatel.

Além dessa escola, as unidades de educação da rede municipal de ensino puderam obter outras ideias e propostas pedagógicas. “As ações voltadas à educação ambiental são desenvolvidas durante todo ano letivo e não apenas no Dia Mundial do Meio Ambiental. Essa questão ambiental é trabalhada de forma interdisciplinar, durante os conteúdos didáticos e de forma permanente e contínua, respeitando o desenvolvimento das crianças”, explicou a profissional de Apoio Pedagógico de Ciências da Secretaria Municipal de Educação (SME), Cristina Borba.

Para ajudar as unidades escolares com as atividades, a SME divulgou o projeto Palavras Andantes, Arte e Londrina Global (clique aqui para ver o conteúdo), com contações de histórias sobre a flora, fauna, consumo consciente e ações para um mundo melhor. Outra novidade da semana foi o lançamento do site de Educação Ambiental da Secretaria de Educação. Nele, os professores, educadores e pais de alunos encontram diversos materiais de apoio ao ensino, especialmente no que tange ao meio ambiente. Quem quiser acompanhar os projetos e as ações que são desenvolvidas pela SME podem acessar o site (clique aqui).

