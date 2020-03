Londrina: Hoje a Ong E-Letro comemora 12 anos

Em 2012 surgia em Londrina, um projeto ambiental para tratar a destinação do chamado “Lixo eletrônico”, até então pouco falado a respeito. Iniciamos com uma proposta tímida, pois carecia do envolvimento de toda a população, para que o projeto tivesse êxito. Com o apoio dos meios de comunicação conseguimos demonstrar que estávamos no caminho certo, para chegarmos em nosso propósito de ter um meio ambiente harmonioso e com a certeza de um futuro melhor para a geração de agora e para as futuras, parabéns ONG E-LETRO, toda equipe de trabalho, e a toda população de Londrina e região. Vocês fazem parte deste projeto.