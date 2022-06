Londrina participa de reunião do Fórum de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

Municípios paranaenses debateram iniciativas que estão sendo implementadas e puderam trocar experiências e informações sobre a gestão de resíduos sólidos

Ontem (31), o Município de Londrina esteve representado na reunião regional do Fórum Nacional de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e na 14ª Reunião Ordinária do Grupo R-20, realizada no Salão de Atos do Parque Barigui, em Curitiba.

A reunião contou com a presença dos municípios do Grupo R-20 do Paraná, que juntos buscam realizar uma gestão integrada da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) e das leis estaduais de resíduos sólidos. As instituições atuam por meio da cooperação técnica com a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná (Sedest), assim como órgãos públicos estaduais, empresas privadas e entidades ligadas à área. Todas as demandas levantadas nas reuniões, assim como as propostas de soluções, serão encaminhadas para os municípios participantes darem prosseguimento.

Segundo a geógrafa da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Mariza Pissinati, que é a representante da Prefeitura de Londrina nestes encontros, a participação no Grupo R-20 faz muita diferença para os municípios, porque há uma troca de experiências e informações entre os gestores públicos. Ou seja, é a oportunidade de unir diversas entidades e empresas privadas, que atuam nos serviços com resíduos sólidos e oferecem os sistemas que estão sendo executados no Estado, com as soluções existentes para os problemas do momento. “Assim, a gente consegue discutir dentro do município o que está funcionando ou não, e o que pode ser aprimorado e implantado. É uma troca de experiências entre o setor público e o privado, para irmos avançando”, disse.

Entre os assuntos debatidos, estiveram a importância da educação ambiental; coleta seletiva e inclusão social de catadores; logística reversa e responsabilidade compartilhada; pesquisa, ensino e extensão; disposição final de rejeitos e consórcios, além da gestão dos resíduos de isopor; Plano Nacional de Resíduos Sólidos e seus reflexos nos planos municipais; e a compostagem doméstica. “Londrina é ativa nas discussões e já tem soluções implantadas na coleta seletiva regularizada, taxa da coleta de lixo e no aterro sanitário municipal. Estes três temas ainda são problemas para a maioria dos municípios brasileiros”, lembrou Pissinati.

O Grupo R-20 é composto por representantes dos 399 municípios e Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, que compõem as 20 regiões definidas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos (2018). Cada município e consórcio indica um representante titular e respectivo suplente, sendo obrigatória a indicação de ao menos um servidor público estatutário.

