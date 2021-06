Londrina: Prefeitura e Maratona Verde comemoram a Semana do Meio Ambiente

Com objetivo de celebrar a data, serão distribuídas mudas de ipês coloridos hoje (9), no hall de entrada da sede administrativa da Prefeitura

Para celebrar a Semana do Meio Ambiente, que acontece de 5 a 9 de junho, o projeto Maratona Verde, com apoio da Prefeitura de Londrina, irá distribuir 400 mudas de árvores da espécie Ipê, dentro da caixinha do projeto, nesta quarta-feira (9), no hall de entrada da sede administrativa da Prefeitura de Londrina, das 10h às 16h. Ao longo do dia, outras 600 mudas serão distribuídas aos parceiros da Maratona Verde.

A distribuição será feita para a população e servidores que tiverem interesse. A intenção é que, no futuro, as mudas de ipês coloridos tornem a cidade ainda mais florida e bonita.

A ação faz parte do projeto “Maratona Verde Londrina 40 mil Árvores”, que tem como objetivo desenvolver a inteligência socioemocional no ambiente escolar. Segundo o organizador do projeto, Rafael Kozan, a entrega das mudas representa um incentivo às ações concretas e efetivas de cuidados e preservação do meio ambiente.

“A parceria com a Prefeitura reforça a importância de empresas, órgãos e instituições apoiarem a iniciativa, pois as árvores são as responsáveis por purificar o ar e a água e, na natureza, ficam lindas plantadas em áreas urbanas como parques e áreas verdes”, apontou.

Kozan enfatizou que o momento da distribuição das mudas será muito especial. “Ver essas pequeninas mudas sorrindo em nossas mãos, nos ensinando sobre conscientização ambiental, na Semana do Meio Ambiente, é muito importante. Quem quiser receber uma muda passe pela Prefeitura de Londrina, amanhã, e receba este presente que é tão importante para a nossa futura geração”, frisou.

A ação conta com apoio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e de empresários. A Maratona Verde é uma iniciativa do Santo Jornal, com apoio da Codel, Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), por meio do Viveiro Municipal, e diversas empresas.

NCPML