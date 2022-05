Londrina realiza XI Conferência Municipal do Meio Ambiente

Evento é aberto ao público e será realizado no sábado (21), na Unicesumar, com transmissão pela internet; e no mesmo dia, pela manhã, haverá a pré-conferência municipal

O Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma) e a Secretaria Municipal de Ambiente (Sema) vão realizar no sábado (21), das 14h às 18h, a XI Conferência Municipal do Meio Ambiente de Londrina. O encontro pode ser conferido presencialmente no auditório da Unicesumar Londrina, que fica na Avenida Santa Mônica, 450, e também será transmitido via internet, através do canal do Consemma no Youtube. Os interessados em participar como ouvintes não precisam se inscrever antes. A capacidade do auditório da Unicesumar é de 240 pessoas.

O objetivo é debater o tema “Planejar, preservar e agir nas cidades: Londrina e a década ONU para restauração de ecossistemas”. Segundo o presidente do Consemma, Miguel Etinger, que é doutor e mestre em Direito, a intenção é chamar a atenção da população para a restauração dos ecossistemas, visto a degradação ambiental que tem ocorrido nos últimos anos e necessidade urgente de políticas ambientais que se atentem a isso.

“Achamos importante abordar esse assunto, porque precisamos chamar a atenção para as mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente que vem ocorrendo e, consequentemente, trazendo os desiquilíbrios ambientais que estamos vendo. Temos que pensar formas para incentivar a preservação de parques municipais e estaduais e das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), que são áreas particulares que se assemelham aos parques e têm as mesmas funções”, explicou Etinger.

Para debater o assunto, o Consemma convidou algumas autoridades, como representantes do Município de Extrema, Minas Gerais, que implantaram o pagamento por serviço ambientais, que é algo inédito no Brasil. Eles transmitirão um vídeo esclarecendo mais sobre a iniciativa. Além deles, o conselho também convidou Marcel Cláudio Sant’Ana, que é doutorando em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Escola de Engenharia da UFMG e já atuou no Ministério das Cidades, nos anos de 2006 a 2017, e desde 2008 é consultor da NeoUrbs – Desenvolvimento Territorial.

Além dos debates, a Conferência é o espaço de eleição dos novos conselheiros que vão compor o quadro do Consemma nos anos de 2022 a 2024. Há participação de 15 representantes da sociedade civil organizada e 15 pessoas do poder público. Serão eleitos cinco representantes das associações civis e comunitárias e organizações de trabalhadores; dois representantes do setor produtivo; três representantes das ONGs ambientalistas; três representantes dos institutos de pesquisa e ensino superior; e dois representantes dos conselhos de classe e associações profissionais, sendo um indicado pela Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Além da conferência, no mesmo dia (sábado), das 8h às 12h30, será realizada a pré-conferência do meio ambiente. Ela será realizada de forma presencial, no auditório da Unicesumar e contará com transmissão on-line, por meio do canal do Consemma no Youtube. A mesa diretiva do encontro preparatório será composta por um integrante da comissão organizadora, pelo menos um convidado que fará a explanação do tema proposto para a ocasião, um apoiador da dinâmica e dois secretários encarregados da redação do relatório.

Cronograma da Conferência

14h – Recepção de delegados e participantes

14h20 – Abertura oficial

14h35 – Leitura e aprovação do Regulamento

15h – Reunião dos grupos por segmento e eleição dos conselheiros da sociedade civil

15h45 – Intervalo para café

16h – Plenária final – leitura e aprovação de propostas, moções e apresentação dos conselheiros eleitos e indicados pelo Poder Público

16h40 – Recesso para elaboração do relatório final

17h – Encerramento

O Conselho Municipal do Meio Ambiente é um órgão normativo, deliberativo, consultivo e fiscalizador das questões afetas ao meio ambiente.

