Londrina: Secretaria do Ambiente divulga vídeos de conscientização sobre reciclagem

Materiais foram produzidos pela Gerência de Educação Ambiental, em conjunto com quatro cooperativas de recicladores, e esclarecem as dúvidas mais comuns sobre os resíduos recicláveis

Para conscientizar a população sobre a importância de separar os materiais recicláveis corretamente, bem como informar sobre o trabalho dos recicladores, a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) gravou uma série de vídeos em conjunto com quatro cooperativas de catadores. Participaram da iniciativa as cooperativas Ecorecin, Cooper Região, Cooper Refum e Coocepeve.

Ao todo, seis vídeos foram produzidos pela Gerência de Educação Ambiental da Sema e publicados no canal de Youtube da Secretaria. O mais longo deles, com nove minutos de duração, é um mini-documentário que explica o trabalho das cooperativas e busca esclarecer as dúvidas mais comuns sobre os resíduos recicláveis. Esse material foi dividido em vídeos menores, que contêm trechos com perguntas e respostas específicas abordadas no documentário.

Entre os assuntos tratados, estão informações sobre materiais que muitas pessoas desconhecem ser recicláveis, incluindo isopor, borracha e papel laminado; orientações relativas a como higienizar os resíduos antes de descartá-los, para promover o melhor aproveitamento dos itens; e dicas sobre como acondicionar objetos feitos de vidro, de forma a garantir a segurança dos catadores. Além disso, os vídeos destacam que os cidadãos devem colocar na calçada os sacos com os materiais recicláveis nas datas corretas e próximo aos horários de passagem do caminhão de coleta.

A gerente de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Isidoro, frisou que os vídeos buscam mostrar os diversos benefícios proporcionados pela prática da reciclagem, incluindo a geração de renda para os catadores e suas famílias, a diminuição de resíduos no meio ambiente e o reaproveitamento de materiais pela indústria.

Ainda segundo Isidoro, o órgão planeja utilizar os materiais em ações ambientais nas escolas e palestras, assim como incentivar que sejam empregados em atividades promovidas por outras instituições. “Pretendemos produzir outros vídeos educativos sobre a coleta seletiva, abordando não somente os resíduos recicláveis, mas também o orgânico, rejeito e outros materiais, e qual é a sua destinação correta. Também faremos vídeos sobre temas como arborização urbana e bem-estar animal, falando sobre o que é considerado maus-tratos e como devemos cuidar dos animais domésticos, entre outros assuntos”, disse.

Além dos vídeos, a Gerência de Educação Ambiental elaborou um folder educativo sobre coleta seletiva, sendo que o processo licitatório para a sua impressão está em andamento. A versão digital pode ser acessada aqui.

