Londrina: SEMA planta mudas em comemoração ao Dia da Árvore

No Brasil, o início da primavera foi escolhido para lembrar a população sobre a importância da arborização correta

Para comemorar o Dia da Árvore, a Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) vai plantar diversas mudas novas no Canteiro Central, entre as Ruas Firmino Almeida Tavares e Arlindo dos Santos Alves, no Conjunto Parigot de Souza II. A ação será na próxima segunda-feira (21), das 8h às 11h.

O objetivo é chamar a atenção das pessoas para a importância do plantio e do cuidado correto com as árvores. Para isso, uma equipe da Educação Ambiental estará no local, para conversar com a população sobre o assunto. Já os profissionais da Diretoria de Áreas Verdes vão plantar as mudas com a ajuda de voluntários da empresa Real94, que é parceira da ação e está realizando a revitalização do canteiro central.

A data

O Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro, no Brasil, marcando o início da Primavera em todo hemisfério sul. A data visa estimular a conscientização, o respeito e os cuidados com a preservação delas no município. Isso porque, a arborização adequada garante às cidades mais qualidade de vida para a população, concede maior conforto térmico e acústico, além de auxiliar na manutenção da umidade do ar. Elas também ajudam a evitar a erosão do solo, a fornecer sombra e abrigo para algumas espécies animais, produzem oxigênio enquanto realizam a fotossíntese e outras ainda dão frutos e flores, que alimentam e embelezam as ruas e imóveis.

NCPML