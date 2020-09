Londrina: SEMA realiza ação para comemorar Dia da Árvore

No dia 21 de setembro, no Brasil, comemora-se o Dia da Árvore. Ele marca a proximidade do início da Primavera no hemisfério sul

Nesta segunda-feira (21), às 12 horas, os profissionais da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) vão realizar uma ação no pátio do Parque Municipal Arthur Thomas, sede da secretaria. O objetivo é chamar a atenção das pessoas para a importância do plantio e do cuidado correto com as árvores.

Isso porque, todo dia 21 de setembro, no Brasil, comemora-se o Dia da Árvore. Ele marca a proximidade do início da Primavera em todo hemisfério sul, que acontece no dia 23 de setembro. Com as ações em prol da arborização, a Secretaria do Ambiente visa estimular a conscientização, o respeito e os cuidados com a preservação delas no município, visto que elas garantes às cidades mais qualidade de vida para a população, concede maior conforto térmico e acústico, além de auxiliar na manutenção da umidade do ar.

Além disso, as árvores ajudam a evitar a erosão do solo, a fornecer sombra e abrigo para algumas espécies animais, produzem oxigênio enquanto realizam a fotossíntese e outras ainda dão frutos e flores, que alimentam e embelezam as ruas e imóveis. De acordo com dados da Gestão de Arborização Urbana da SEMA, este ano, foram realizadas quase 7 mil ações de plantio de árvores, doações de mudas e destoca e replantio. Foram adquiridas 10 mil mudas para a arborização, através do sistema de registro de preços.

Outras 4.241 árvores foram podadas durante os trabalhos de manutenção e 2.403 sofreram os serviços de erradicação, seja com a equipe própria da secretaria quanto pela equipe terceirizada. Quanto aos trabalhos de fiscalização, a SEMA esteve presente em 310 plantios de mudas, de 290 podas drásticas, 21 oportunidades onde não foram cumpridos os Termos de Compromisso firmados; 28 casos onde houve a erradicação sem a autorização da pasta e em 13 outras fiscalizações de arborizações em geral.

NCPML