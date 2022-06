Londrina: Sema recebe projeto para plantio de 570 mil mudas de árvores

Intenção do Rotary é realizar o plantio de mudas nativas formando um corredor de biodiversidade entre o Parque Municipal Arthur Thomas ao Rio Tibagi

Ontem (13), o secretário municipal de Ambiente, Ronaldo Siena, recebeu o projeto Plante Vida, do Rotary, que pretende plantar 570 mil mudas de árvores nativas em Londrina. A proposta foi entregue pelo governador do Rotary Distrito 4.710, Paulo Roberto Bala, ao secretário e ao prefeito Marcelo Belinati. Agora, o documento passará pela análise das secretarias de Ambiente e de Agricultura e Abastecimento.

Segundo o secretário de Ambiente, Ronaldo Siena, a Prefeitura de Londrina tem o intuito de formar um corredor de biodiversidade conectando o Parque Municipal Arthur Thomas ao Rio Tibagi. “Esse projeto vem ao encontro da necessidade que a gente tem de plantar árvores. Serão só espécies nativas que vêm para compor as nossas áreas de preservação permanentes, preservação de minas d’água e corredores de biodiversidade”, explicou Siena.

O projeto prevê uma parceria entre a Prefeitura de Londrina e o Rotary, que deve firmar outras parcerias e apoios com empresas privadas e instituições públicas, para a aquisição das mudas que devem ser plantadas nos espaços escolhidos pela Sema e pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Caberá à Sema fiscalizar todo o trabalho de plantio feito pelo Rotary. “Nós temos vários caminhos com quem temos convênios, como o Instituto Água e Terra (IAT), do governo do Paraná, as concessionárias de energia elétrica que nos fornecem mudas e também outros viveiros que a gente compra. Nós sabemos onde vamos buscar esses recursos e pessoas interessadas em nos ajudar a fazer isso. Tenho certeza que dará certo”, afirmou Bala.

O Rotary e a Prefeitura de Londrina já são parceiros em outros projetos ambientais, como no plantio das 40 mil mudas de árvores nativas que está sendo feito no assentamento Eli Vive, localizado em Lerroville (zona rural de Londrina). As mudas foram adquiridas pelas concessionárias de veículos para mitigar o efeito estufa, conforme prevê a Lei Municipal nº 10.766/2009 (leia mais aqui).

