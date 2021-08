Londrina: Ações Lixo Zero e ONG E-LETRO

No próximo dia 14 de agosto será realizado em Londrina o Dia Lixo Zero, uma data estabelecida pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) para uma mobilização nacional voltada a ações que se relacionam com os R’s da Sustentabilidade: Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

A Mutuah – Ações para a Sustentabilidade, de Londrina é a responsável por mobilizar a programação da Agenda Lixo Zero, convidando os diversos atores sociais para participar dos eventos vinculados ao ILZB.

A Ong Eletro foi convidada a participar e será responsável pela coleta de lixo eletro eletrônico para reciclagem. A instituição ambiental foi fundada em março de 2008, surgiu para contribuir com consumidores, poder público, empresas e outros setores a darem destino ambiental a produtos eletrônicos existentes em nossa sociedade.

Serão quatro pontos de descarte, sendo eles o Instituto Sementes do Bem (Praça Gabriel Martins, 77, Calçadão), Centro Cultural Lupércio Luppi (Av. Saul Elkind, 790 - Jd Aquilles Sthengel), Mercadão da Prochet (Av. Harry Prochet, 305 - Jd Mediterrâneo) e Shopping Com-Tour (Av. Tiradentes, 1241- Jd Shangri-la).

A população terá a oportunidade de descartar diversos itens, considerados lixos eletrônicos, como gabinetes/cpus, processadores, impressoras, placas-mãe, celulares, drive, forno elétrico, teclado, mouse, monitores, DVDs, telefones, Rádios e outros.

Para a realização do 1° Dia Lixo Zero 2021, a Mutuah ainda atuou dialogando com o poder público, empresas, organizações da sociedade civil e pessoas físicas para a construção colaborativa de uma programação repleta de ações, onde cada participante se engaja com o conceito de “Lixo Zero” da maneira mais coerente, executável e efetiva para as suas atividades e condições de participação.

As ações presenciais se diversificam entre distribuição de lixeiras confeccionadas em materiais reciclados, Drive-thru para coleta de pilhas usadas, bazares sustentáveis e coleta de resíduos sólidos (lixo) no Aterro do Lago Igapó e Igapó II.

A programação presencial conta com as entidades: Unimed, Ong Eletro, Colet Óleo, Catuaí Shopping Londrina, Boulevard Shopping Londrina, Urucum Café, Instituto Emosi, GEAMA, Escola de remo e canoagem do Iate Clube de Londrina e Patrulha das Águas.

Já as ações virtuais são webinários, vídeos depoimentos e lives sobre diferentes temas acerca da sustentabilidade e do conceito “Lixo Zero”. Esses encontros on-line contam com Luiz Felippe Wiese, proprietário da Recore - Soluções Ambientais, Professor Paulo Bassani (UEL), Vanessa Falcão, diretora do Instituto Equilátero, Bianca Baggio Ateliê, Raiz de Rubia, Escola IEIJ, MTT Advogados Associados e Mutuah - Ações para a Sustentabilidade. Para participar das ações virtuais, os espectadores devem preencher o formulário “1° Dia Lixo Zero em Londrina”.

O 1° Dia Lixo Zero em Londrina faz parte da mobilização nacional “Dia Lixo Zero” (Instituto Lixo Zero Brasil) e está sendo organizado na cidade pela Mutuah - Ações para a Sustentabilidade com o apoio da Dicotomia.