Luan Santana anuncia novidades sobre o movimento "O Pantanal Chama"

Além de leilão de figurino do “Viva”, cantor lança produtos com estampas do Pantanal

“Tenho vivido um período de tudo ao mesmo tempo agora. Esta é a máxima. Creio que nesta fase de pandemia, neste momento tão sensível pelo qual passa a humanidade, a gente fica pensando em tantas coisas, querendo contribuir por um mundo melhor”. Com esta frase, Luan Santana retrata como tem sido a sua rotina desde que voltou de Tulum, no México, onde iniciou a produção de sua carreira internacional. Hoje, a partir das 20h, ele participa da estreia do programa “O próximo número 1 VillaMix”. Paralelamente a tantos compromissos profissionais, o cantor abraçou e idealizou o “Movimento o Pantanal Chama”. Na quinta-feira, 5, ele lançou a linha de produtos com estampas do Pantanal. Recentemente, também já havia anunciado o leilão do figurino que usou no DVD “Viva”. Para Luan, “o mais é mais”, sempre quando a causa pede um coro e um grito pela natureza e por uma carreira impecável.

Natural de Campo Grande e padrinho do Instituto Arara Azul há seis anos, Luan Santana amplifica o abraço de que a sua região tanto carece por conta das queimadas recordes, que ameaçam as comunidades tradicionais, a biodiversidade pantaneira e as principais vocações do bioma, que são a pecuária e o ecoturismo. Para tanto, ele se juntou ao Instituto SOS Pantanal.

Ações Do Movimento:

Através da sua loja virtual e com o apoio da BanUP, Luan lança produtos criados e idealizados por ele. São camisetas, bonés e outros itens em prol da causa, que serão vendidos por meio de seu site e de suas redes sociais. “Escolhi com muito carinho as estampas de todos os produtos, com símbolo do Pantanal. Creio que deve ser um sentimento coletivo o que me tocato. E ver o nosso Pantanal assim deixa o peito em chama de desespero e vontade de transbordar em água e ir lá apagar”, confessa o artista.

Para adquirir, todos os itens estarão disponíveis na loja oficial do artista (www.luansantanashop.com.br)

Leilão De Figurino – Viva O Pantanal

Luan também faz o leilão de um de seus figurinos mais marcantes usados em seu recente DVD, “Viva”, gravado em Salvador (Ba). A doação será revertida para a instituição ARARA AZUL. A peça escolhida é a calça listrada que ele usou ao interpretar as músicas “Água com Açúcar”, “Boa Memória”, “Choque Térmico” entre outras. A peça em questão marcou ainda o momento em que o astro tira a camiseta e joga para o público, ao cantar o hit “A”.

Participe do leilão através do link :

https:// www.satoleiloes.com.br/leilao/index/leilao_id/5246/lote/38938

Manifesto

Luan ainda convida o público em geral para assinar o manifesto “O Pantanal Chama”, disponível www.sospantanal.org.br/movimentoopantanalchama

O documento reforça o alerta às autoridades públicas sobre a atenção de que a região carece e de seu valor ambiental, não só para o planeta, mas, principalmente, para o nosso país e o nosso patrimônio perante o mundo.

Doações

É com o conhecimento de quem nasceu e cresceu na região que o cantor também pede doações para o movimento “O Pantanal Chama”, da instituição SOS Pantanal, que vem distribuindo as arrecadações para diversas iniciativas em favor da recuperação da região e da prevenção a possíveis novos incidentes que castiguem aquele solo e todo o seu entorno. Zelando pela transparência, todas as doações podem ter seus destinos acompanhados pelo público e empresas dispostas a ajudar, por meio das mídias sociais e site da própria SOS PANTANAL - (www.sospantanal.org.br).

Live

Em breve, Luan vai anunciar a sua live, programada para acontecer em pleno Pantanal, dia 22 de novembro. Agora, a meta é colaborar para alcançar R$ 8 milhões, sendo a live uma parte de um grande planejamento de arrecadações. O público será convidado a fazer doações espontâneas a partir de R$ 5 diretamente à SOS Pantanal.

Objetivo Do ‘Pantanal Chama”

Com 70 milhões de seguidores em redes sociais, sendo quase 30 milhões no Instagram, o cantor confia que pode fazer a diferença para uma pauta urgente naquele que é o seu berço. As doações emergenciais incluem o resgate e o cuidado de animais feridos pelo fogo e pela desnutrição de ambientes incendiados, o suporte ao combate aos incêndios, e a doação de cestas básicas à população desassistida pela tragédia.

Em médio prazo, o dinheiro contemplará também a compra de equipamentos e EPI’s para brigadistas de incêndio que têm se organizado em grupos locais da sociedade civil, assim como o treino para capacitação adequada e segura para o ofício desses profissionais, além de educação ambiental a todos. O Objetivo do instituto SOS PANTANAL é preparar os moradores locais em brigadistas permanentes como forma de prevenção a novas queimadas.

Outra sugestão prevê ainda o essencial plantio de mudas para restaurar o que for possível no bioma incendiado e o monitoramento de todo o trabalho de resgate da fauna e da flora locais.

Agenda

Em meio à grande causa, Luan continua com a sua agenda de compromissos. Hoje (7/11), ele participa da segunda temporada do reality show “O Próximo Nº1 VillaMix”, promovido pela Brahma e Áudio Mix. As duas empresas em questão montaram time de estrelas sertanejas como Luan, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan e Cesar Menotti & Fabiano para escolher a nova estrela da música sertaneja do país.

Com produção da Endemol Shine Brasil, a maior produtora de conteúdo do mundo, “O Próximo Nº1 VillaMix” irá ao ar todos os sábados, ao vivo, às 20h, no canal do VillaMix no Youtube e no site de Brahma. O reality show será apresentado por Mariana Rios, que recebe o bastão de Luan, apresentador da primeira temporada, em 2019.

“Estou muito feliz em participar da segunda temporada deste projeto que foi até premiado internacionalmente. A primeira edição, na qual fui apresentador, teve mais de 100 milhões de views no YouTube, vencendo o prêmio Content Innovation Awards, em Cannes, França, na categoria Branded Content of The Year. Costumo dizer que o Marquinhos (Marcos Araújo, dono da Áudio Mix) é um toque de Midas. Admiro tudo o que ele faz. E ter a galera da Brahma e da Endemol junto é sinônimo de sucesso”, finaliza Luan.

Arleyde Caldi/Asimp