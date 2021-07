Ministério do Meio Ambiente agradece UniFil por atender e salvar papagaios-verdadeiros

O Hospital Veterinário da UniFil mais uma vez ganha reconhecimento pelo trabalho como Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS). O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave), ligado ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhou carta agradecendo “à dedicação, comprometimento e empenho de todos durante atendimento a papagaios-verdadeiros”, resgatados com ferimentos após tempestade de granizo na região de Paranavaí, no final de maio.

Das 29 aves trazidas para o HV da UniFil, 18 foram salvas pela equipe e puderam ser soltas nas proximidades do local onde estavam. ”O sucesso alcançado na estabilização, reabilitação e preparo para soltura de parte dos animais afetados abrilhanta o trabalho realizado, comprovando profunda dedicação dos envolvidos no atendimento”, destaca o documento do Cemave, informando ainda que a espécie socorrida é uma das seis contempladas pelo Plano de Ação Nacional para Conservação dos Papagaios (PAN).

De acordo com Cemave, o papagaio-verdadeiro é considerado quase ameaçado de extinção, com grande quantidade de exemplares vítima de tráfico para o mercado ilegal de animais de estimação. A carta de reconhecimento da coordenadora Priscilla Pudentes do Amaral acrescenta: “Em nome do PAN Papagaios, muito obrigada às pessoas e instituições que deram sua importante parcela de contribuição no salvamento desses animais.” O HV da Unicentro (Guarapuava) também foi acionado e recebeu 30 aves para tratamento.

Pela UniFil, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres destaca o reitor Eleazar Ferreira, a pró-reitora Magali Roco, a coordenadora do Hospital Veterinário Mariana Cosenza, o veterinário Marcos Shiozawa, a veterinária Daniele Martina e estagiários do curso de Medicina Veterinária.

Na semana passada, o HV da UniFil também recebeu congratulações da Câmara Municipal de Londrina pelo credenciamento como Centro de Apoio à Fauna e “a conquista em prol dos animais silvestres”.