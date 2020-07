Município atinge o marco de 1.000 mudas de árvores plantadas em julho

Diferentes espécies, como Ipês coloridos, foram plantadas em diversas regiões da cidade, levando mais qualidade de vida para a população

A Prefeitura de Londrina tem realizado uma série de ações em prol do meio ambiente e de cuidados com a cidade, melhorando a qualidade de vida dos londrinenses. A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) atingiu o marco de 1.000 mudas de árvores plantadas, de variadas espécies, no mês de julho, em diversas regiões da cidade, com equipe própria. A quantidade é tão expressiva que é inédita na administração do prefeito Marcelo Belinati e não acontecia há, pelo menos, 20 anos.

Além dos benefícios ambientais, o número reflete uma ação socioeducativa da SEMA. Para que o trabalho pudesse ser realizado, a SEMA contou com o apoio operacional dos detentos do Centro de Reintegração Social de Londrina (CRESLON), devido ao convênio que existe no município, há mais de um ano, para diferentes serviços da SEMA. Os recursos são do Fundo Municipal do Ambiente.

O secretário municipal do Ambiente, José Roberto Behrend, disse que alcançar a marca de 1.000 árvores plantadas no mês é fruto dos esforços de todos da Secretaria, tanto por parte das equipes internas, da área técnica e operacional, quanto dos conselheiros do Ambiente, que tiveram a sensibilidade para aprovar a liberação dos recursos para que a SEMA pudesse fazer frente aos serviços de melhoria da gestão e manutenção da arborização urbana.

“Temos conseguido colher bons frutos, com as nossas equipes fazendo o trabalho de plantio, renovando a arborização da cidade e cuidado dela para as próximas gerações, além dos demais trabalhos, como destoca e replantio, poda e erradicação de árvores, que estão transformando a nossa cidade”, enfatizou Behrend.

Entre as espécies plantadas há: Ipê Branco, Amarelo, Rosa e Guatemala; Canelinha, Sibipiruna, Samambaia, Manacá, Dedaleiro, Resedá, Quaresmeira e Oiti. As mudas foram plantadas em diferente locais e bairros como: Rodovia Mábio Gonçalves Palhano, Rua da Lapa, avenidas Saul Elkind, Castelo Branco, Amintas de Barros, Jamil Skaf, Máximo Peres Garcia; Praça Monumento à Bíblia, Fundo de Vale Cativa, entre outros locais.

Além deste trabalho, a SEMA também realiza doação de mudas, erradicações de árvores comprometidas, remoção de tocos e replantios, com equipe própria e terceirizada. Além do plantio das 1.000 mudas de árvores, em julho, até o dia 25, foi realizada a erradicação de 244 árvores comprometidas, poda de 196 unidades, além da destoca e replantio de mais de mais 100 e do recolhimento de outras nove árvores caídas.

