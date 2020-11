No sábado, ONG fará coleta de lixo eletrônico em dois pontos da cidade

Duas coletas de lixo eletrônicos estão agendadas para este sábado, dia 21 de novembro, em Londrina, ambas das 9 às 14 horas. Os consumidores que têm resíduos eletrônicos em casa podem fazer a entrega no Santuário Nossa Senhora Aparecida (R. Grajaú, 257, bairro Vila Nova), e também na Paróquia São José Operário, na Rua Ruy Virmond Carnascialli, 486, no Jardim Leonor. A entidade responsável pelas coletas é a ONG E-Eletro.

O gestor ambiental da ONG, Alan Mendes Ferreira, faz um alerta sobre as consequências do descarte incorreto de eletrônicos ao meio ambiente. Segundo relata, entre os problemas causados estão as contaminações de solo e lençóis freáticos. De acordo com a ONU (Organizações das Nações Unidas), são gerados, todos os anos, cerca de 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico no planeta.

São enquadrados como lixo eletrônico computadores velhos, televisores, celulares, aparelhos de DVD, de som e fax; cabos, baterias de celular, caixa de som, câmera fotográficas, carregadores, CD-Rom, fios, fontes, mouses, no breaks, centrais telefônicas, chapinhas, conectores, controles, pen-drive, placa-mãe, rádios, vídeo-games, entre outros.

