O mundo na UTI

Indicadores de mudanças climáticas têm recorde em 2021— Ensinar as futuras gerações é uma questão de sobrevivência

A Organização Mundial Meteorológica (OMM) confirma que 2021 está entre os sete anos mais quentes da história da humanidade. No relatório Estado do Clima, a OMM aponta que, no último ano, quatro indicadores cruciais das mudanças climáticas bateram recordes. Contudo, o impacto econômico e humano desses desastres naturais deve permanecer ao longo de2022, e a tendência é que continue sendo assim nos próximos anos.

O ano passado foi marcado por chuvas, inundações, ondas recordes de calor e incêndios em áreas extensas. Nesses eventos, milhares de vidas são perdidas. Para evitar mais impactos climáticos, o mundo necessita adotar medidas sustentáveis ainda nesta década.

Na Legião da Boa Vontade (LBV), esse trabalho socioambiental é constante. Desde seus primórdios, a Instituição trabalha temas ligados à preservação da Natureza, ao não desperdício dos recursos naturais, bem como ao comportamento sustentável, por meio de sua campanha “A destruição da Natureza é a extinção da raça humana”, conforme tese vanguardeira do presidente da Instituição, Paiva Netto. Daí a preocupação de ensinar hoje essas práticas de sustentabilidade às futuras gerações. Quanto mais facilmente compreenderem os riscos que podem ser causados pela destruição da Natureza, mais protegidas e conscientes estarão elas amanhã. É uma questão de sobrevivência.

Um bom exemplo de como cuidar do planeta é trazido pela música Cuida da Terra, com letra e música de autoria do professor Nilton Duarte, uma composição que convida à reflexão ao dizer: “Cuida bem, sim, sem ser feroz. Cuida de mim, cuida de nós. [...] Que o amanhã não terá fim”.Inclusive, essa melodia foi vencedora da categoria “Melhor Canção”da edição 2021 do Prêmio Hugo Werneck*, conhecido como o “Oscar da Ecologia” brasileiro. A música enaltece, em versos simples e amorosos, o valor da Natureza para a sobrevivência da raça humana no planeta e é interpretada pelo Coral Ecumênico Infanto-juvenil Boa Vontade, formado por crianças e adolescentes atendidos pela LBV (acesse o link e confira a canção: https://www.youtube.com/watch?v=3br3EBUsh0M).

Como cuidar do meio ambiente fazendo a minha parte

Assumir a responsabilidade deve ser algo que cada um de nós deve tomar como princípio. Toda atitude em prol do meio ambiente faz a diferença.Dessa forma, a Entidade desenvolve projetos sustentáveis a fim de minimizar os impactos gerados pela má conservação da natureza.Além de promover a consciência socioambiental as ações da LBV estimulam uma cultura de sustentabilidade.

É o que propõe as atividades que estão sendo realizadas, ao longo de todo mês, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, em Londrina/PR. A iniciativa tem o propósito de contribuir para a formação de uma geração consciente em relação ao seu papel como cidadão. Conheça a LBV e ajude a cuidar do planeta. Em Londrina, a Instituição está localizada na Rua Serra dos Pirineus, 920 – Bandeirantes. Informações pelo site www.lbv.org.br ou pelo telefone (43)3328-1100.

*XII Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza. O tema inspirador dessa edição foi sobre a escalada do aquecimento global, que ameaça a sobrevivência de toda a vida na Terra: “Muito além do Acordo de Paris— da Era do Carvão ao Imagine climático de Bill Gates”. Criado em 2010 em homenagem ao ambientalista mineiro Hugo Werneck (1919-2008) e idealizado pela revista Ecológico, o prêmio tornou-se uma referência nacional, de Minas Gerais para o mundo e é conhecido como o “Oscar da Ecologia” brasileiro.Parte integrante do calendário institucional, empresarial e político do país, visa reconhecer e divulgar os melhores projetos, cases e ações, bem como destacar empresas, governos, pessoas, ONG se personalidades que mais se dedicaram à defesa do planeta e de sua humanidade, vide a realidade das mudanças climáticas.

Bianca Gunha/Asimp