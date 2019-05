ONG Conecte Plante promove plantio de 300 árvores de reflorestamento

A ONG Conecte Plante convida a população de Londrina e região para participar do plantio de 300 árvores de reflorestamento. O evento será realizado no sábado, 18 de maio, das 9 às 18 horas, no Sítio Conecte Plante (Rod. João Alves da Rocha Loures), localizado na zona rural de Londrina e contará com uma palestra sobre agroecologia e os benefícios gerados pela consciência ambiental, seguida do almoço oferecido pelos organizadores. Todos poderão contribuir com R$10 ou oferecer quanto quiserem para participar.

A ação é promovida juntamente com a banda Luvbites, que, no lançamento do disco de estreia “Hot Days, Long Nights, Here Comes The Luvbites”, em março deste ano, se comprometeu a plantar as árvores para compensar o impacto ambiental gerado pela fabricação dos discos de vinil. Eventos como este são uma oportunidade para a população trocar informações relevantes sobre qualidade de vida, além de incentivar todos a conhecerem um ecossistema equilibrado, aliado à tecnologia e autoconhecimento.

Preocupada em propagar a sustentabilidade e o equilíbrio do meio ambiente, a ONG Conecte Plante procura maneiras ecologicamente corretas de produção, distribuição e consumo. Sua agenda é composta por mutirões agroflorestais, oficinas de ioga, sessões de interatividade ao ar livre onde os participantes trocam informações sobre cultivo de alimentos e equilíbrio ambiental.